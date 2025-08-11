Esordio ok per la Fiorentina femminile: Nel primo test battuto il Milan in rimonta

Milan – Acf Fiorentina 1-3

AC MILAN: Estevez, Koivisto, De Sanders, Cesarini, Keijzer, Cernoia, Mascarello, Grimshaw (C), Renzotti, Ijeh, Dompig. A disp.: Tornaghi, Sorelli, Van Dooren, Appiah, Donolato. All.: Bakker

ACF FIORENTINA: Fiskerstrand, Faerge, Van Der Zanden, Filangeri, Severini (C), Cherubini, Wijnants, Bredgaard, Catena, Woldvik, Della Peruta. A disp.: Bonfantini, Longo, Janogy, Lombardi, Bedini, Bettineschi, Cetinja, Tryggvadottir, Curmark. All.: Arce

RETI: 23’ Ijeh M, 51’ e 59’ Bonfantini F, 74’ Janogy

MILANO – Buone indicazioni per la prima uscita amichevole della Fiorentina femminile.

La squadra disegnata da mister Pinones Arce ha ben risposto agli stimoli di un match così impegnativo, contro una delle squadre da tenere d’occhio nel prossimo campionato.

L’inizio infatti è di parte rossonera: nonostante il gol annullato al 10’ a Della Peruta per fuorigioco, sono le milanesi a passare in vantaggio con Ijeh. Brava l’attaccante ad infilarsi nelle maglie della difesa viola e con un pallonetto a battere Fiskerstrand al 23’. Il portiere norvegese si rifa in due occasioni ed è superlativa stoppando Renzotti in un duello uno contro uno.

Nella ripresa girandola di cambi ma gioco costante, con pressione e baricentro alto. È Bonfantini con un tiro a giro a rimettere le cose in pari, poi sempre la bomber viola firma il sorpasso con l’aiuto del palo. Il Milan è alle corde e prova qualche spunto, disinnescato dalla coppia Filangeri-Lombardi. Ci pensa Janogy al 74’ a chiudere i conti con un destro che vale il 3-1.

Buonissima la prima ma nessun riposo: oggi le viola torneranno al lavoro per preparare anche la seconda amichevole stagionale, in programma domenica 17 agosto alle 21 a Formello contro la Lazio.