Conference League: Piccoli segna il primo gol in viola, Ndour chiude i conti nel recupero

FIRENZE – Al Franchi la Fiorentina supera il Sigma Olomouc con un convincente 2-0. Decisive le reti di Piccoli, al suo primo gol in maglia viola, e di Ndour, che nel recupero firma il raddoppio con un tiro spettacolare dal limite.

La partita si accende al 27’: Piccoli attacca la profondità e, a tu per tu con Koutny, lo batte con un preciso diagonale. Un gol che rompe l’equilibrio e vale il primo sigillo personale con la Fiorentina. La squadra di Italiano spinge ancora: Ranieri centra la traversa, Dodò insacca ma parte da posizione irregolare, poi Ndour e Fagioli sfiorano il raddoppio prima dell’intervallo.

Nella ripresa il ritmo resta alto. Piccoli ha una grande occasione ma trova la risposta di Koutny, mentre il Sigma si affaccia con Kostadinov, ben fermato da De Gea. I cambi portano energie fresche, con Parisi e Fazzini subito in campo, e nel finale la Fiorentina gestisce senza rischiare troppo.

Al 95’, con il Sigma ormai sbilanciato, arriva la gemma che chiude i conti: Ndour lascia partire un destro dal limite che si infila all’incrocio dei pali. È il 2-0 che fa esplodere il “Franchi” e blinda una vittoria preziosa.

Il tabellino

Fiorentina (3-5-2)

: De Gea; Pongracic (85′ Comuzzo), Pablo Marì, Ranieri; Dodò (72′ Fortini), Mandragora (59′ Fazzini), Fagioli, Ndour, Gosens (59′ Parisi); Dzeko (72′ Gudmundsson), Piccoli. All Pioli.

Sigma Olomouc (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Kostadinov (72′ Breite); Ghali, Tkac (46′ Langer), Dolznikov (63′ Michez (78′ Sip)), Mikulenka (64′ Tijani). All Janotka.

Reti: 27′ Piccoli, 95′ Ndour.

Note: Ammoniti: Fagioli (F), Ndour (F), Ghali (S), De Gea (F).