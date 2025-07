Il volley a Firenze ha una nuova casa: ecco il PalaBigMat

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Pala Wanny a Firenze ha un nuovo naming sponsor e diventa ufficialmente Pala BigMat grazie a un’operazione di sponsorship fortemente voluta dai 27 soci toscani del gruppo, i quali, con oltre 40 punti vendita attivi nella regione, hanno voluto rafforzare il legame tra impresa, territorio e nuove generazioni. Il nuovo naming sarà visibile almeno fino a fine 2027, dentro e fuori l’impianto.

La cerimonia di inaugurazione, svoltasi ieri (23 luglio), ha visto la partecipazione di esponenti istituzionali, sportivi e imprenditoriali. Tra i presenti Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo – Fipav, che ha espresso grande soddisfazione: “Quando inaugurammo questo bellissimo impianto, grazie soprattutto alla ferma volontà di un uomo che ha dedicato la sua vita alla nostra disciplina, Wanny Di Filippo, vivemmo una giornata splendida perché una città come Firenze, da sempre amante del volley, apriva le porte di una struttura moderna, che da allora in diverse occasioni ha ospitato le nostre Nazionali. Oggi siamo qui per vivere un’altra bellissima giornata, sempre nel segno della visione e degli sforzi profusi da Wanny, perché sono convinto che la nuova denominazione Pala BigMat continuerà a renderlo sempre di più un punto di riferimento per la pratica agonistica e sociale. Questa iniziativa, voluta da BigMat e approvata da Wanny, testimonia il fortissimo legame tra l’azienda e il territorio, così come quello tra Wanny e l’intera comunità toscana.”

“Da presidente – ha aggiunto Manfredi – sono davvero felice perché uno dei nostri principali partner ha deciso di legarsi ancora più concretamente al mondo della pallavolo. Ad ulteriore testimonianza di questo legame è anche il prolungamento di rapporto di sponsorizzazione tra il Gruppo BigMat e la Federazione Italiana Pallavolo che arriverà dunque fino al 2028, anno in cui si disputeranno i giochi olimpici di Los Angeles”.

Il Pala BigMat sarà teatro delle partite di serie A1 femminile de Il Bisonte Azzurra Volley Firenze e della Savino Del Bene Scandicci, accogliendo anche match di Champions League di volley e, nella stagione estiva, anche discipline come tennis, boxe, judo, ginnastica e karate.