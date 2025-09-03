Fiorentina, è ufficiale la rosa per la Conference League

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina ha ufficializzato la lista UEFA per la Conference League 2025-2026, consegnata alla federazione europea in vista della fase a gironi. La rosa viola si presenta ampia e con un mix di esperienza internazionale e giovani prospetti.

Lista A

De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Mari Villar, Ndour, Nicolussi Caviglia, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.

LISTA B