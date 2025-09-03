28.1 C
Firenze
mercoledì 3 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fiorentina, è ufficiale la rosa per la Conference League

Firenze si prepara alla fase a gironi: veterani e prospetti emergenti pronti a rappresentare il club in Europa

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Fiorentina
Foto di: FB / Fiorentina
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Fiorentina ha ufficializzato la lista UEFA per la Conference League 2025-2026, consegnata alla federazione europea in vista della fase a gironi. La rosa viola si presenta ampia e con un mix di esperienza internazionale e giovani prospetti.

Lista A

De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Mari Villar, Ndour, Nicolussi Caviglia, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.

LISTA B

Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
28.1 ° C
28.8 °
26.5 °
48 %
2.6kmh
40 %
Mer
26 °
Gio
30 °
Ven
28 °
Sab
29 °
Dom
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Gaza (13)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Eugenio Giani (12)Acf Fiorentina (12)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati