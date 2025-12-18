Fiorentina, specchiati nei tuoi errori: ennesimo ko di una stagione stregata

Getting your Trinity Audio player ready...

LOSANNA – Cala la nebbia e cala il buio sul gioco della Fiorentina. Nell’ultima gara della fase a gironi di Conference League, i viola escono sconfitti per 1-0 dallo stadio della Tuilière. Decide un gol di Sigua a inizio ripresa. Una prestazione opaca, condizionata da errori tecnici e da un risveglio troppo tardivo.

L’avvio è lento, quasi soporifero. La Fiorentina, infarcita di seconde linee, fatica terribilmente a costruire. I passaggi sono imprecisi, le idee poche. Il Losanna è più intraprendente, ci prova con Fofana e Lekoueiry, ma la difesa viola regge grazie ai centimetri di Pongracic. L’unico vero brivido arriva dal meteo: al 41′ la nebbia si infittisce, costringendo l’arbitro a una breve interruzione. Si va al riposo sullo 0-0, un risultato specchio di una frazione priva di emozioni.

La ripresa inizia con lo stesso copione, ma al 58′ l’equilibrio si spezza. Kana Biyik inventa sulla fascia con un doppio dribbling e crossa al centro: Sigua prende il tempo a tutti e di testa batte Martinelli. È l’1-0 per gli svizzeri. La Fiorentina accusa il colpo e sbanda. Al 61′ serve un grande riflesso del giovane Martinelli su una conclusione ravvicinata di Lekoueiry per evitare il raddoppio che avrebbe chiuso i giochi.

Vanoli capisce che serve una scossa e al 70′ cala il tris d’assi. Dentro contemporaneamente Kean, Gudmundsson e Mandragora. La squadra alza il baricentro. L’occasione più ghiotta arriva al 76′, ma il portiere svizzero Letica compie un doppio miracolo respingendo i tentativi in successione di Fortini e Kouadio. Il finale è nervoso, con Kean che finisce sul taccuino dei cattivi. Nonostante i cinque minuti di recupero, il muro del Losanna non crolla. La Fiorentina chiude il girone con una sconfitta amara.

Il tabellino

LOSANNA (4-3-1-2):

Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (86′ Abdallah); Sigua (70′ Custodio), Roche, Butler-Oyedeji (79′ Poaty); Lekoueiry; Bair, Kana-Biyik (70′ Ajdini). All. Zeidler.

FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Pongracic, Pablo Marí, Viti; Kouadio (83′ Dodo), Richardson (70′ Mandragora), Nicolussi, Sohm, Kouamé (55′ Fortini); Dzeko (7′ Gudmundsson), Piccoli (70′ Kean). All. Vanoli.

RETI: 59′ Sigua (L).

NOTE: Ammoniti: Kean (F), Fortini (F), Lekoueiry (L).