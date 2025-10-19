Pallavolo serie A1 femminile, è il giorno del derby: sul parquet la sfida Bisonte – Savino Del Bene

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il Bisonte e Savino Del Bene sul parquet per il derby con obiettivi ed emozioni diverse nella giornata di oggi (19 ottobre). Il Bisonte cerca conferme dopo due vittorie di fila, la Savino del Bene deve riscattarsi da una sconfitta.

Qui Bisonte Firenze

Mente libera, zero pressioni e tanta voglia di divertirsi. Sono gli ingredienti con cui Il Bisonte Firenze si sta preparando per il derby con la Savino Del Bene Scandicci, in programma domani alle 17 al Pala BigMat – formalmente in casa della squadra di coach Marco Gaspari – e valido per la quarta giornata della Serie A1 Tigotà. Mente libera perché le due vittorie consecutive contro Vallefoglia e Macerata hanno regalato serenità alle bisontine, sia dal punto di vista della classifica provvisoria che del morale. Zero pressioni perché Agrifoglio e compagne non hanno nulla da perdere contro una squadra costruita per competere ad altissimo livello in tutte le competizioni a cui partecipa. E tanta voglia di divertirsi perché è così che bisogna scendere in campo in un derby, godendosi il momento e il contesto e cercando di dare il massimo per sovvertire il pronostico. Il gruppo di coach Chiavegatti, al completo, ha già dimostrato negli ultimi due match il suo animus pugnandi, e dovrà di nuovo confermarlo domani in una partita storicamente ostica come quella contro Scandicci.

Le ex della sfida sono sei: ne Il Bisonte ci sono Francesca Villani, che ha giocato a Scandicci nel 2023/24, e Alessandra Colzi, che ha fatto parte del vivaio della Savino Del Bene registrando anche qualche convocazione in prima squadra nella serie A2 2013/14, mentre dall’altra parte ci sono Marta Bechis, a Firenze dal gennaio 2016 al gennaio 2018 e poi nei primi due mesi della scorsa stagione, Emma Graziani, bisontina per tre annate tra il 2021 e il 2024, Manuela Ribechi, che ha vestito la maglia de Il Bisonte per un anno e mezzo tra l’estate 2023 e il dicembre 2024, e Giulia Mancini, che invece lo ha fatto nella prima metà della scorsa stagione. I precedenti fra le due società invece si perdono nella notte dei tempi: prendendo come riferimento quelli dalla B1 in su, ovvero dal 2003 a oggi, i confronti diretti sono stati trentasei, con un bilancio di undici successi per Il Bisonte (di cui solo uno in A1, 3-2 a Scandicci il 25 marzo 2017) e venticinque per la Savino Del Bene (di cui ventuno sui ventidue derby giocati nella massima serie).

“Veniamo da una bella vittoria contro Macerata – dice coach Chiavegatti – in cui abbiamo dimostrato una grande capacità di reazione, e adesso ci apprestiamo ad affrontare una delle squadre abituate da anni ad occupare i primi quattro posti della classifica: per noi sarà una partita in cui la pressione dovrà essere zero, e in cui gli unici obiettivi saranno confermare la nostra identità, senza snaturarci in base all’avversario, e soprattutto cercare di goderci il derby e divertirci il più possibile, perché la pressione sarà tutta dall’altra parte. La Savino Del Bene viene da un risultato negativo, e quindi vorrà sicuramente rifarsi, portandosi a casa il derby e i tre punti: noi dovremo essere brave ad entrare in campo con la mente libera, facendo al meglio quello che sappiamo, per aggiungere pressione alla tanta che già avranno. Affrontiamo una squadra con tantissime soluzioni, con degli ottimi terminali d’attacco sia in banda e in posto 2 che al centro: è una rosa completa, allestita per primeggiare in tutte le competizioni, ma noi saremo pronte a combattere come sempre”.

Qui Savino Del Bene Scandicci

Dopo la battuta d’arresto nel turno infrasettimanale contro la Honda Cuneo Granda Volley, la Savino Del Bene Volley è decisa a voltare pagina. La formazione di coach Gaspari cerca un immediato riscatto e lo fa in una sfida dal sapore speciale, un appuntamento sempre sentito, che questa volta offre l’occasione per rifarsi e ritrovare fiducia dopo la sconfitta di mercoledì sera.

In campo dunque scenderà una Savino Del Bene Volley desiderosa di reagire, che dovrà però fare i conti con Il Bisonte Firenze, reduce da due successi consecutivi al tie break, l’ultimo ottenuto in rimonta su Macerata.

Quello di questa domenica sarà il trentunesimo confronto in campionato tra le due formazioni. Il bilancio dei precedenti è favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è imposta in ventisette occasioni su trenta. L’ultima sfida tra le due squadre risale al 26 dicembre 2024, quando in occasione della quindicesima giornata dello scorso campionato, la Savino Del Bene Volley si impose con il risultato di 3-1. In quell’occasione la formazione di coach Gaspari fu guidata da Antropova, autrice di 25 punti, ed Herbots, protagonista di una prestazione da 15 punti ed eletta Mvp.

“Dopo la sconfitta con Cuneo – dice coach Gaspari – siamo tornati subito a lavoro in palestra, perché il campionato non ti dà tempo di ragionare a lungo sulle sconfitte, così come di gioire dopo le vittorie. Si deve tornare in campo, domenica c’è il derby e dobbiamo assolutamente cambiare la rotta”.