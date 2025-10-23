Ndour, Džeko e Gudmundsson trascinano i viola a Vienna

Getting your Trinity Audio player ready...

VIENNA – Vittoria netta e convincente per la Fiorentina, che a Vienna travolge il Rapid per 3-0 nella seconda giornata di Conference League.

Una prestazione solida e matura per la squadra di Stefano Pioli, che ha controllato il match dall’inizio alla fine, concedendo pochissimo agli avversari e trovando tre gol di grande qualità.

Il vantaggio arriva già al 9’, quando Ndour ribadisce in rete un pallone respinto dal portiere Hedl dopo un tiro potente di Džeko. Il centrocampista viola firma così il suo secondo gol consecutivo in Europa, confermandosi in crescita.

Il raddoppio arriva in avvio di ripresa, al 48’: cross preciso di Fortini, girata perfetta di Džeko e 2-0. Il bosniaco segna il suo secondo centro stagionale in maglia viola, premiando il grande lavoro offensivo della squadra.

Da quel momento i viola gestiscono con lucidità, lasciando poco spazio al Rapid, che tenta una timida reazione con Seidl e Gulliksen, fermati però da un attento De Gea e da una difesa compatta.

Nel finale, a suggellare la prestazione, arriva il terzo gol: Gudmundsson riceve in area, controlla e con un diagonale preciso infila il pallone sul palo lontano. È il 3-0 definitivo e un gol importante per l’islandese, apparso lucido e determinato.

Pioli dà spazio anche ai giovani: dentro Koaudio, classe 2006, che sostituisce un ottimo Parisi tra gli applausi. La squadra chiude in controllo, con personalità e ordine tattico, senza rischiare.

La Fiorentina ritrova così certezze, equilibrio e cinismo, elementi fondamentali per proseguire il cammino europeo con fiducia.

Il tabellino

RAPID VIENNA (4-4-2): Hedl; Demir, Ahoussou, Yao, Horn; Bolla (62′ Auer), Amané, Seidl (85′ Schaub), Antiste; Kara (85′ Weixelbraun), Wurmbrand (62′ Gulliksen). All. Stöger.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Fortini (76′ Dodo), Ndour, Nicolussi Caviglia (57′ Mandragora), Fagioli (57′ Sohm), Parisi (88′ Kouadio); Dzeko (76′ Gudmundsson), Piccoli. All. Pioli.

RETI: 9′ Ndour (F), 48′ Dzeko (F), 89′ Gudmundsson (F).

NOTE: AMMONITI: Comuzzo (F), Kara (RV), Seidl (RV).