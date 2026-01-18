Terza vittoria di fila per il Bisonte Firenze, che ‘vede’ la salvezza

Bartoccini Mc Restauri Perugia – Il Bisonte Firenze 0-3 (17-25, 19-25, 18-25)

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Kump 1, Turlà, Perinelli 2, Lemmens 5, Sirressi (L1), Bartolini G. (L2) ne, Vanjak 11, Markovič 1, Recchia ne, Bartolini B. 2, Mazzaro 1, Gennari 1, Fiesoli 8, Gardini 6. All. Micoli.

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, Knollema 20, Malešević 8, Bukilić 10, Tanase 13, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Cesare – Papadopol.

NOTE: durata set: 22’, 25’, 22’; muri punto: Perugia 4, Il Bisonte 5; ace: Perugia 2, Il Bisonte 6.

PERUGIA – Con un’autorevolezza quasi mai vista in questa stagione, Il Bisonte Firenze ottiene la sua terza vittoria consecutiva da tre punti, sbancando Perugia con un netto 0-3 e mettendo una bella ipoteca sulla salvezza: adesso, a sei giornate dalla fine, le lunghezze di vantaggio sul penultimo posto sono 10, ma soprattutto in mezzo ci sono ben cinque squadre, perché con questo successo le bisontine sono salite addirittura in settima posizione. Una situazione che regala un’ulteriore iniezione di fiducia e di serenità, ma che invita anche a non rilassarsi, perché oltre a chiudere prima possibile il discorso salvezza potrebbe esserci anche qualcos’altro da giocarsi. Per Il Bisonte, una prestazione quasi perfetta, col 40% d’efficienza in attacco di squadra e un gioco ficcante fin dalla battuta (6 ace e tanta aggressività dai 9 metri): ad impreziosire tutto, il terzo premio di Mvp consecutivo a Jolien Knollema, capace di chiudere con 20 punti e il 58% di efficienza in attacco.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Micoli risponde con Gennari in regia, Vanjak opposto, Gardini e Perinelli in posto quattro, Mazzaro e Benedetta Bartolini al centro e Sirressi libero.

Molto equilibrato l’inizio del match, con continui capovolgimenti di fronte e Il Bisonte che prova il primo vero break sul 10-12, con gli attacchi di Bukilic e Knollema, costringendo Micoli al time out: al rientro Tanase e Knollema allungano ancora (10-14), poi il muro di Malesevic vale il 10-15 e il nuovo time out di Micoli, ma Firenze è on fire (11-18 con Bukilic) e allora Micoli prova anche il doppio cambio con Turlà e Markovic per Vanjak e Gennari. Un piccolo calo di concentrazione delle bisontine permette alla Bartoccini di risalire sul 14-18, poi sul 14-19 di Tanase (6 punti nel set col 62% di efficienza in attacco) entra Lemmens per Bartolini, ma Il Bisonte non si volta più e alla fine è Knollema (7 punti nel parziale col 66%) a chiudere col mani-out del 17-25.

Super inizio anche nel secondo set, con l’ace di Tanase dello 0-3 che costringe subito Micoli al time out, poi sullo 0-4 di Knollema entra Lemmens per Bartolini ma Acciarri mette giù due punti di fila per lo 0-6 e allora Micoli inserisce Fiesoli per Gardini, per poi fermare ancora il gioco sull’errore di Fiesoli (0-7): Knollema allunga ancora con due attacchi favolosi (2-11), poi la Bartoccini comincia a carburare e si avvicina sull’8-13 col muro di Lemmens, ma Firenze riparte con l’ace di Bukilic (8-15), anche se un errore della stessa serba costa l’11-15 che suggerisce a Chiavegatti di parlarci su. Il 12-15 sull’attacco out di Tanase mette paura, ma sveglia anche le bisontine, che si riorganizzano e tornano sul + 5 con Knollema (13-18), poi però Perugia reagisce e si riavvicina addirittura sul – 2 col muro di Fiesoli (16-18): Morello si affida a Knollema (17-20), l’errore di Mazzaro (poi sostituita da Kump) e il muro di Bukilic rasserenano la situazione (17-22), e stavolta le Black Angels non riescono a rispondere, con Malesevic che chiude col primo tempo del 19-25.

Nel terzo rimangono in campo Lemmens e Fiesoli (ma al posto di Perinelli), ma lo spartito non cambia, con Il Bisonte che spinge fin dalla battuta e Tanase che trova l’ace del 5-8, seguito da quello di Acciarri per il 6-10 che costringe Micoli al time out: sul muro di Knollema dell’8-13 Micoli inserisce Turlà per Gennari, sul punto di Malesevic del 9-15 arriva un altro time out, ma Il Bisonte gestisce con grande autorità il gap e alla fine è Tanase a chiudere col mani-out del 18-25.

“È stata un’altra bellissima prestazione, l’ennesima di questo girone di ritorno, in tutti i fondamentali, a partire dal servizio con cui stiamo mettendo tanta pressione alle avversarie da tre partite a questa parte: abbiamo lavorato bene a muro-difesa, abbiamo scelto bene i colpi e siamo stati quasi sempre in vantaggio, riuscendo a uscire con grande bravura dai momenti in cui abbiamo subito qualche break. C’è poco da dire, solo da fare tantissimi complimenti alle ragazze e a tutto il gruppo, che sta facendo veramente qualcosa di eccezionale: questi nove punti nelle ultime tre partite lo dimostrano”.