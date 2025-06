Richiamo alimentare da dmBio: salmonella nella crema di anacardi e lupini nel muesli

Getting your Trinity Audio player ready...

dm Italia ha diramato due avvisi di richiamo riguardanti prodotti a marchio dmBio, a tutela della salute dei consumatori. I richiami coinvolgono la crema spalmabile di anacardi e lamponi bio da 250 grammi e il Müsli Crunchy ai frutti di bosco da 500 grammi, entrambi ritirati dal mercato per motivi di sicurezza alimentare.

Nel primo caso, il richiamo è stato disposto a seguito del riscontro di tracce di salmonella nella crema spalmabile, potenzialmente collegata a casi clinici registrati in Germania e Austria. dm invita tutti i clienti, indipendentemente dalla data di apertura del prodotto, a non consumarlo e restituirlo in negozio, dove sarà rimborsato integralmente.

Il secondo richiamo riguarda il müsli, per il quale è possibile la presenza non dichiarata di lupini, un allergene alimentare. Anche in questo caso, dm consiglia ai clienti allergici o intolleranti di evitarne il consumo e di riportare il prodotto in filiale per la sostituzione o il rimborso.

Entrambi i richiami sottolineano l’impegno di dm Italia nella prevenzione e nella trasparenza, assicurando piena disponibilità del Servizio Clienti per ulteriori informazioni o richieste di assistenza.

Richiamo per salmonella: dmBio crema spalmabile di anacardi e lamponi bio

dm Italia ha annunciato il richiamo volontario della Crema spalmabile di anacardi e lamponi bio dmBio da 250 grammi, interessando tutte le confezioni con scadenza fino al 28 aprile 2026 incluso. Il provvedimento è stato adottato in seguito al rilevamento di tracce di salmonella nel prodotto da parte delle autorità competenti, in particolare del ceppo Salmonella Infantis, potenzialmente collegato ad alcuni casi di infezione in bambini piccoli in Germania e Austria.

Il consumo di alimenti contaminati da salmonella può provocare sintomi come diarrea, dolori addominali, mal di testa, malessere generale, febbre lieve e vomito. Le categorie più a rischio sono neonati, bambini, anziani e persone con difese immunitarie compromesse, per i quali l’infezione può assumere forme più gravi.

dm invita tutti i clienti in possesso del prodotto a restituirlo presso qualsiasi punto vendita, anche se già aperto. Sarà rimborsato l’intero importo pagato, senza necessità dello scontrino. Se la data di scadenza sul bordo del coperchio risultasse illeggibile, si raccomanda comunque la restituzione per sicurezza.

In caso di sintomi compatibili con un’infezione da salmonella e dopo aver consumato il prodotto, è fortemente consigliato rivolgersi al proprio medico.

dm Italia si scusa per l’inconveniente e ribadisce il proprio impegno verso la sicurezza e la qualità dei suoi prodotti. Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il servizio clienti tramite il modulo online disponibile sul sito ufficiale di dm Italia.

Richiamo per allergeni: dmBio Müsli Crunchy frutti di bosco

dm Italia ha emesso un secondo richiamo che riguarda il prodotto dmBio Müsli Crunchy ai frutti di bosco da 500 grammi, limitatamente ai lotti con data di scadenza 11 dicembre 2025. Il richiamo è stato disposto a titolo precauzionale in quanto non si può escludere la presenza di tracce di lupini non indicate in etichetta.

Il consumo del prodotto non presenta rischi per la maggior parte dei consumatori, ma potrebbe causare reazioni avverse nelle persone allergiche o intolleranti ai lupini. Per questo motivo, dm invita i soggetti interessati a non consumare il müsli e a restituirlo in qualsiasi punto vendita dm, dove potrà essere sostituito con un altro prodotto a scelta. In caso di differenza di prezzo, sarà garantito il rimborso o l’integrazione dell’importo.

Chi ha acquistato il prodotto tramite lo shop online dm può restituirlo presso un punto vendita fisico, presentando la prova d’acquisto, in formato digitale o cartaceo. In alternativa, è possibile contattare il servizio clienti attraverso il modulo on line disponibile sul sito di dm Italia, per richiedere il rimborso diretto.