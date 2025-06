Modalità Abbey Road Studios sulla Volvo EX90: suono iconico in auto

(Adnkronos) – Con la nuova EX90, Volvo Cars introduce un’esperienza sonora senza precedenti grazie alla modalità Abbey Road Studios, un’innovativa funzione audio sviluppata insieme a Bowers & Wilkins. L’aggiornamento, disponibile gratuitamente tramite over-the-air nei prossimi giorni, sarà accessibile a chi ha scelto il sistema Bowers & Wilkins High Fidelity Audio opzionale. L’idea alla base nasce dalla collaborazione tra il leggendario studio londinese e il marchio audio britannico, per offrire una riproduzione fedele dell’ambiente acustico degli Abbey Road Studios. Ogni dettaglio, dalle proprietà sonore dell’ambiente fisico fino alle apparecchiature vintage utilizzate nei dischi più iconici, è stato traslato all’abitacolo della EX90, trasformando ogni viaggio in un’esperienza immersiva. La modalità prevede più impostazioni personalizzabili: dalla ricreazione di un sound retrò a timbriche moderne e raffinate. Chi desidera un controllo ancora più fine potrà scegliere l’impostazione “Producer”, modulando larghezza dello stereo, profondità sonora e resa acustica, proprio come farebbe un tecnico in studio.

Jeremy Huffelmann, General Manager degli Abbey Road Studios, ha commentato: “Per la prima volta l’atmosfera acustica dei nostri studi entra in un’auto. Con Volvo EX90, chi guida può plasmare il suono secondo il proprio gusto grazie all’eccellenza Bowers & Wilkins”.



L’aggiornamento rappresenta uno dei più sofisticati nel piano di trasformazione digitale di Volvo Cars. A partire dalle prossime EX90 ed ES90, questa modalità verrà installata direttamente in fase di produzione su tutte le versioni dotate dell’impianto audio High Fidelity. Il sistema Bowers & Wilkins della EX90 comprende 25 diffusori da 1610 watt, perfettamente integrati in uno degli abitacoli più silenziosi mai realizzati da Volvo. Il supporto al formato Dolby Atmos consente una resa tridimensionale del suono, frutto della sinergia tra gli ingegneri audio Volvo e il team Bowers & Wilkins. Con una rete in costante espansione, la casa svedese ha già esteso la disponibilità degli aggiornamenti OTA a oltre 2,5 milioni di veicoli connessi nel mondo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)