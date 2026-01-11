Il Bisonte Firenze vince al Pala BigMat il secondo scontro salvezza consecutivo

Il Bisonte Firenze – Honda Cuneo Granda Volley 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 10, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino ne, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani ne, Knollema 17, Malešević 6, Bukilić 11, Tanase 8, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Koulisiani 8, Keene 4, Atamah ne, Rivero 3, Pritchard 9, Magnani, Allaoui, Bardaro (L1), Cecconello, Pucelj 11, Signorile 1, Diop 13, Marring (L2) ne. All. Salvagni.

ARBITRO: Salvati – Piana.

FIRENZE – Il Bisonte Firenze non si fa sfuggire una ghiottissima occasione e si porta a casa il secondo scontro salvezza consecutivo, il terzo nelle ultime quattro partite, battendo la Honda Cuneo Granda Volley al Pala BigMat con un sontuoso 3-0: tre punti che valgono come platino, perché consentono alle bisontine di salire all’ottavo posto in classifica, ma soprattutto di allargare a +9 il margine sulla zona retrocessione, a sette giornate dalla fine.

Niente ovviamente è ancora fatto, ma se il compito era quello di conquistare più punti possibili negli scontri diretti, per ora è stato svolto al meglio: contro Cuneo le bisontine hanno sfoderato una grande prestazione sia a muro (12 monster block, di cui 9 dalla Serbia con 5 di Bukilić e 4 di Malešević) che in battuta (6 ace di cui 3 di Acciarri), e all’interno di una grande prova corale di squadra, il premio di MvpPè andato ancora una volta a Jolien Knollema, capace di chiudere con 17 punti e con un rendimento sontuoso in tutti i fondamentali.

Coach Chiavegatti schiera Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero, mentre Salvagni risponde con Signorile in regia, Diop opposto, Pritchard e Pucelj in posto quattro, Keene e Cecconello al centro e Bardaro libero.

Il Bisonte parte subito bene con il muro di Knollema del 9-6, poi Pucelj reagisce e impatta (9-9) ma Firenze ricomincia a macinare, difendendo forte e riportandosi sul + 3 con Bukilic (13-10): il margine aumenta con la parallela di Tanase (17-13) e col pallonetto della stessa schiacciatrice (19-14), poi Cuneo ha la forza di tornare sul 21-19 con Pritchard, ma subito dopo Pucelj sbaglia la battuta (22-19) e le bisontine gestiscono bene il vantaggio, chiudendo 25-21 con la diagonale di una magistrale Tanase (sei punti nel set).

Nel secondo c’è Koulisiani al centro per Cecconello, ma Il Bisonte mantiene l’inerzia favorevole continuando a murare con Knollema, Tanase e Bukilic (9-6): qui arriva la reazione di Cuneo, che in un amen impatta con Pritchard (10-10), poi un attacco out di Bukilic vale il primo vantaggio esterno (11-12), e sul mani-out di Pucelj del 13-15 arriva il time out di coach Chiavegatti. Firenze reagisce e Knollema pareggia con la pipe e con l’ace (16-16), poi arriva il secondo ace di fila per il 17-16 e Salvagni è costretto a chiamare time out: la fast in rete di Acciarri vale il controsorpasso sul 18-19, l’errore di Bukilic consegna il nuovo + 2 alle gatte (19-21), poi però è ancora Knollema con due punti di fila a regalare il 21-21 e Salvagni ferma il gioco. Al rientro Malesevic mura per il 22-21, poi è ancora Knollema a mettere giù il lungolinea del 23-21 e il mani out del 24-22: il primo set point se ne va con l’errore in battuta di Knollema, sul secondo Salvagni inserisce Rivero al servizio per Pritchard, ma la cubana sbaglia e regala il 25-23 alle bisontine.

Nel terzo rimane in campo Rivero per Pritchard ma Il Bisonte continua a spingere in attacco con Knollema e in battuta con Acciarri (ace del 4-1), poi Pucelj attacca out (6-2) e Salvagni inserisce Allaoui in regia per Signorile, ma Firenze allunga ancora col muro di Malesevic (9-4) e Salvagni chiama il time out: Cuneo reagisce con un gran turno al servizio di Diop (11-10), Chiavegatti spende il time out e la sua squadra riparte con la fast di Acciarri (13-10), poi la Honda prova nuovamente a rientrare con Diop (16-15), ma due errori di fila valgono il nuovo + 3 (18-15) e Salvagni deve fermare il gioco. Al rientro Il Bisonte gestisce ottimamente il cambio palla, poi Knollema piazza muro e attacco per il 23-19, e subito dopo l’invasione delle gatte regala quattro match point, con Malesevic che sfrutta subito il primo con il muro del 25-19.

“Questi sono tre punti veramente molto importanti – dice coach Federico Chiavegatti – che arrivano fra l’altro per la seconda partita consecutiva. Le ragazze sono state bravissime a mettere in campo una grande intensità in tutti i fondamentali, e a stare sempre attaccate alla partita: tutte hanno lavorato bene, sia dentro che fuori dal campo, quindi vanno fatti i complimenti a tutta la squadra per quanto ha fatto fino ad ora. È stata ottima la gestione di tutti i momenti, anche quando abbiamo subito dei break ci siamo ripresi immediatamente, pensando a mettere a terra la palla successiva: è un momento in cui stiamo giocando una bellissima pallavolo e dobbiamo continuare così”.