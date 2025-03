Dai pantaloni slim fit allo stile boho chic, le tendenze da non perdere per la primavera 2025

Getting your Trinity Audio player ready...

Le fashion week sono ufficialmente terminate e presto i capi mostrati sulle passerelle di Parigi, New york e Milano saranno disponibili per chiunque.

Sicuramente un Valentino ha il suo fascino, ma la moda non ha prezzo; si possono seguire gli ultimi trend vestendo anche marche low cost. Vediamo insieme le tendenze “sfornate” da queste settimane della moda e che presto vedremo per strada su chiunque.

Sexy ma con discrezione

Dandy al femminile

Pantaloni slim fit o con risvoltino alto

Fantasia floreale

Stile Marinaro

Boho Chic

Camoscio everywhere

Sportswear (anche fuori dalla palestra!)

Giacca Parka

Colori: giallo burro, arancio, bianco e beige

Trasparenze, colori nude, vita bassa…mostrare quel poco che basta per essere sexy ma mai volgare. Quel “vedo non vedo” irresistibile agli occhi di chiunque.

Giacche gessate e oversize, se con spalline rigide ancora meglio… il look maschile che da anni ha conquistato le passerelle e che anche quest’anno non si smentisce.

Si sa, certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questo vale anche per le mode: stile 2015, torna inarrestabile il risvoltino con un tono più moderno. Non è infatti il vecchio risvoltino basso, ma è alto, fin sopra la caviglia, spesso cucito già nel pantalone. Nuovamente in voga anche gli slim-fit, messi leggermente da parte gli scorsi anni.

Tenda della nonna? No, moda 2025. Tornano le stampe floreali di ogni forma e colore, perfettamente coordinate con le soleggiate giornate primaverili.

Colletti blu, righe, bianco e retato…qualsiasi cosa porti le vibes del marinaio va bene. Si anche ai piccoli tocchi di rosso e cappellini bombati.

Lo stile Boho è tornato in voga da tempo e sembra restarci ancora un po’. Gonne lunghe a fiori, camicie fresche e sbottonate, collane con pietre e anelli vistosi, pantaloni baggy e vintage: scatenate la figlia dei fiori che è in voi.

Corti, lunghi, in qualsiasi tessuto o colore: gli abiti a palloncino sono ufficialmente tornati di moda e, grazie alla sua forma ampia che valorizza qualsiasi fisicità, ne vedremo sicuramente moltissimi anche in estate.

Perché stare troppo a pensare a cosa mettere quando puoi semplicemente indossare la tuta della palestra ed essere anche alla moda? Via a leggins, maglie sportive e sneakers.

Un must del 2010, torna e conquista la passerella. Verde, grigio o marrone: il colore non importa. State pronti a ritirarlo fuori dall’armadio o ad acquistarne uno nuovo. Meglio ancora se abbinato ad un qualcosa di molto elegante, come in foto.

Classici colori primaverili e allegri. Il beige, esattamanete il Mocha Mousse, colore dell’anno 2025 secondo Pantone, vince sopra ogni altro colore in passerella, seguito dall’arancione e dagli evergreen bianco e giallo burroo (se accostati ancora meglio!).