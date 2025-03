Duecento ricette di pasta regionali tracciate da Unione Italiana Food

Getting your Trinity Audio player ready...

L’amore degli italiani per la pasta è un legame che affonda le radici nella cultura, nella tradizione e nella quotidianità. Non si tratta solo di un piatto, ma di un vero e proprio di simbolo di identità nazionale, capace di unire famiglie, amici e generazioni.

Di qualsiasi forma ed in qualsiasi salsa, la pasta è da sempre e sempre sarà il cibo preferito degli italiani, tanto che l‘Unione Italiana Food ha incoronato gli italiani come il popolo che consuma più pasta pro-capite annualmente (23 chili).

Innumerevoli sono le ricette con cui gli italiani giornalmente mangiano la pasta e tracciarle tutte è pressochè impossibile.

Nonostante ciò l’Unione Italiana Food ci ha provato: ha creato il censimento dei 200 piatti di pasta regionali. Dalla celebre pasta siciliana, come i busiati e i cavatelli, che si preparano con il grano duro tipico dell’isola, ai classici romani come cacio e pepe o amatriciana, ogni piatto è legato a un territorio, a una cultura e a una comunità. Il censimento ha preso in considerazione tutte queste diversità, catalogando non solo le forme più conosciute, ma anche quelle che, pur meno famose, raccontano la storia di piccole realtà locali.

Nella classifica delle regioni con maggior numero di ricette regionali, l’Emilia-Romagna al primo posto con 12 ricette di pasta tipiche locali. Seguono a pari merito Piemonte, Toscana e Campania con 11 ricette.

Queste le ricette dalla Toscana

Pasta e fagioli

Pici all’aglione (pasta grossa con sugo di aglio e pomodoro)

Tortelli mugellani (ripieni di patate e con sugo di carne)

Pappardelle al cinghiale

Pasta con il cavolo nero

Testaroli al pesto (una specie di pasta-piadina tagliata a losanghe)

Pici cacio e pepe (variante toscana della classica romana)

Pappardelle al sugo di lepre

Carbonara di mare viareggina

Pappardelle al ragù bianco di cinta senese

Linguine con il Pesto Toscano

Il censimento non è solo un atto di celebrazione, ma anche un’opera di salvaguardia. Molte delle varietà di pasta tradizionali rischiano di scomparire a causa della globalizzazione e della standardizzazione.

Grazie a questa iniziativa, la Unione Italiana Food ha potuto documentare e dare visibilità a quelle paste che, seppur radicate nella cultura popolare, sono minacciate dall’oblio. L’idea è di tutelare e promuovere la biodiversità alimentare, mantenendo vivi usi e tradizioni che fanno parte dell’eredità gastronomica del Paese.