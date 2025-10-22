18.3 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Disservizi Fastweb in tutta Italia: segnalazioni anche per altri gestori

Migliaia di utenti lamentano problemi di connessione su rete fissa e mobile. In corso le verifiche per individuare le cause del guasto

REDAZIONE
Immagine di juicy_fish su Freepik
Giornata difficile per molti utenti italiani: da nord a sud, si registrano disservizi diffusi alla rete internet, con rallentamenti, cadute di connessione e difficoltà di accesso ai principali servizi online. Le segnalazioni sono aumentate rapidamente sui portali di monitoraggio come Downdetector, dove compaiono i nomi dei maggiori operatori di telefonia e banda larga.

Le problematiche interessano Fastweb, Tim, Vodafone, Windtre, Iliad: chi più, chi meno, tutti i gestori telefonici sono stati interessati da disservizi alla rete internet a partire dalle 10 del mattino. In alcune zone, gli utenti lamentano anche malfunzionamenti dei servizi di home banking e piattaforme di streaming.

I gestori hanno confermato di essere al lavoro per individuare le cause del guasto e ripristinare la piena funzionalità delle reti. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un problema tecnico a livello infrastrutturale, ma non si esclude un disservizio generalizzato dovuto a un aggiornamento dei sistemi.

Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore, mentre sui social continuano a moltiplicarsi i messaggi di utenti alle prese con connessioni lente o assenti.

