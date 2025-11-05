Melatonina e rischio di insufficienza cardiaca: cosa sappiamo ora

Getting your Trinity Audio player ready...

Il tema melatonina e rischio di insufficienza cardiaca è tornato al centro dell’attenzione dopo la presentazione di uno studio alle Scientific Sessions 2025 dell’American Heart Association. La ricerca ha analizzato i dati di oltre 130 mila adulti con insonnia, seguendoli per cinque anni. I risultati indicano che le persone che hanno assunto melatonina in modo continuo per almeno un anno potrebbero avere una probabilità più alta di sviluppare insufficienza cardiaca rispetto a chi non la utilizza.

Gli specialisti ricordano però che si tratta di uno studio osservazionale. Questo significa che mostra una possibile associazione, ma non prova che la melatonina sia la causa diretta del problema. Alcuni fattori, come la gravità dell’insonnia, lo stress, disturbi del sonno non diagnosticati o altre condizioni di salute, potrebbero aver contribuito ai risultati.

La melatonina è un ormone naturale che il nostro corpo produce per regolare il sonno. Le versioni in vendita in farmacia o online sono spesso considerate un rimedio semplice e ‘naturale’. Tuttavia, l’uso prolungato, soprattutto senza indicazioni mediche, potrebbe non essere adatto a tutti.

I cardiologi invitano quindi a non sospendere improvvisamente l’integratore, ma a parlarne con il proprio medico, soprattutto in caso di assunzione quotidiana e prolungata. L’indicazione condivisa è di usare la melatonina preferibilmente per brevi periodi o in situazioni specifiche, come il jet lag.

Per informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare il sito della American Heart Association https://www.heart.org