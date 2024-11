Giovanni Vernia sventa un borseggio a Milano: rischia un’aggressione

Getting your Trinity Audio player ready...

Giovanni Vernia, l’attore di Gialappa Show, ha raccontato su Instagram di aver sventato un borseggio a Milano. Durante un viaggio in metropolitana, Vernia ha visto due giovani tentare di derubare una donna e ha deciso di intervenire.“Sono a Milano, ho appena rischiato di prendermi a pugni con due ragazzetti,” ha spiegato il comico. Vernia ha raccontato di aver assistito al tentato furto, messo in atto da uno dei due giovani che, “all’uscita della metropolitana, con la scusa di aiutare una signora straniera a portare su il passeggino, stava infilando la mano nella borsa”.

Vernia, accorgendosi del furto, ha gridato “La borsa!”, costringendo i due a desistere. In quel momento, i due ragazzi “si sono girati e volevano fare rissa con me”.“Per strada nessuno è intervenuto ovviamente, perché adesso con i tempi che corrono, non biasimo la gente, intervieni e rischi una coltellata,” ha aggiunto l’attore. Quando uno dei due ha detto “adesso tiro fuori la lametta”, Vernia ha reagito: “Peccato che gli ho dato un cartone in faccia e l’ho tramortito.”L’attore ha poi concluso: “State attenti. Ormai neanche se ti offrono un aiuto puoi stare tranquillo, quindi occhi aperti. Non so neanche se consigliarvi di fare quello che ho fatto io, cioè di intervenire perché se non hai i nervi saldi e soprattutto se non riesci a reagire in modo tempestivo, te la devi cavare da solo. Occhio“.