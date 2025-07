La frusta di Indiana Jones venduta all’asta per 525mila dollari

Getting your Trinity Audio player ready...

Un pezzo di storia del cinema è stato battuto all’asta per la cifra di 525mila dollari: si tratta della celebre frusta impugnata da Harrison Ford in Indiana Jones e l’ultima crociata, utilizzata nella scena delle prove per raggiungere il Santo Graal.

Il cimelio, uno degli oggetti di scena più iconici del franchise diretto da Steven Spielberg, ha una storia degna di un film. Ford, recentemente candidato per la prima volta agli Emmy Awards, lo regalò nel 1989 all’allora principe Carlo in occasione della prima britannica del film. Poco dopo, fu la principessa Diana a riceverlo in dono, e da allora la frusta ha cambiato mani più volte fino a giungere all’attuale, e anonimo, proprietario. Anche l’identità dell’acquirente rimane riservata.

La vendita è avvenuta il giorno dopo un’altra storica asta, quella della slitta di Quarto Potere di Orson Welles, battuta per 14,75 milioni di dollari, diventando così il secondo oggetto di scena più costoso nella storia del cinema dopo le scarpette rosse di Dorothy indossate da Judy Garland ne Il Mago di Oz, vendute nel dicembre scorso per 32,5 milioni di dollari.

Un’asta che conferma quanto il fascino del grande schermo continui ad appassionare collezionisti di tutto il mondo