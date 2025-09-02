“Ma si è scordata i pantaloni?”: il look discutibile di Alessia Lanza a Venezia

Getting your Trinity Audio player ready...

Alla sua seconda presenza sul red carpet più famoso d’Italia Alessia Lanza, la tiktoker torinese più seguita della Gen Z, ha lasciato tutti senza parole.

Altro che abito da diva: la Lanza si è presentata con una giacca oversize a gessato indossata senza pantaloni, mostrando solo culottes coordinate e tacchi a spillo. Un look audace, che ha acceso i flash dei fotografi e fatto scatenare i commenti sui social. In tanti hanno applaudito la scelta, definendola fresca e provocatoria, ma non sono mancati i giudizi più pungenti: c’è chi ha parlato di outfit “azzardato” e chi ha ironizzato sul fatto che “mancasse un pezzo”.

Non paga della prima uscita, la creator ha raddoppiato in serata: sul red carpet ha sfoggiato un abito in tulle nero con trasparenze e drappeggi, completato da un’acconciatura effetto bagnato. Un look dark e sensuale che ha confermato la sua voglia di stupire.

Classe 2000, Alessia Lanza non è solo un volto social: con milioni di follower tra Instagram e TikTok, un libro alle spalle e un podcast di successo, è ormai un personaggio a tutto tondo. E a Venezia, nel bene o nel male, ha raggiunto l’obiettivo più importante: essere al centro della scena.