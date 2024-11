“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi”: Samuele Bersani costretto a fermarsi per motivi di salute

Getting your Trinity Audio player ready...

Il tour teatrale ‘Samuele Bersani & Orchestra’, atteso per novembre e dicembre 2024, è stato rimandato alla primavera del 2025. L’annuncio arriva direttamente dall’artista, che ha comunicato ai suoi fan la necessità di prendersi una pausa per problemi di salute. Con un lungo messaggio sui suoi canali social, Bersani ha spiegato le ragioni della sua decisione e l’amarezza di dover posticipare gli appuntamenti.

“Non è semplice scrivere quello che sto per dirvi, ma la vita stessa è imprevedibile e certe cose, è vero, accadono da un momento all’altro,” ha scritto il cantante. “Ho scoperto da pochissimi giorni di avere un problema di salute che mi obbliga a fermarmi. Devo stare a riposo forzato per un po’ di tempo, lontano dai palchi.”

Il messaggio ai fan

Con un messaggio toccante, Samuele Bersani ha voluto chiarire subito alcuni punti per tranquillizzare i fan: “Ne parlerò appena possibile, dando risposte che oggi non avrei, alle domande che giustamente mi farete. Voglio intanto evitare ogni equivoco: niente che abbia a che vedere con la mia voce. Con dispiacere questo accade a un passo dall’inizio di un tour che anch’io, come molti di voi, stavo aspettando con tanto entusiasmo”.

L’artista ha anche espresso il dispiacere di dover rimandare le date previste, un rinvio che definisce “ancora più forte nella mia amarezza”, ma ha assicurato che tornerà sul palco appena sarà possibile. “Tornerò presto. E lo dico con tutto l’affetto che ho, contando di sentire il vostro, che oggi serve più di sempre. Vi voglio bene”, ha concluso.

Le nuove date del tour

Il tour, previsto inizialmente per novembre e dicembre 2024 e già sold out in molte città, è stato riprogrammato per il 2025, e i biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date: