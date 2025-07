Ora è ufficiale: Fedez e Chiara Ferragni sono divorziati

Getting your Trinity Audio player ready...

Dopo mesi di voci, indiscrezioni e conferme parziali, è arrivata l’ufficialità: Fedez e Chiara Ferragni hanno divorziato. Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta congiunta di divorzio, formalizzando così la fine di una delle coppie più iconiche dell’ultimo decennio italiano.

Il matrimonio, celebrato nel 2018 a Noto e seguito da milioni di fan, si conclude in modo pacifico. Nessun contenzioso, ma un accordo condiviso su tutti i fronti: dalla gestione della separazione all’affidamento dei figli, passando per gli aspetti economici.

Secondo quanto stabilito, Leone e Vittoria resteranno affidati ad entrambi i genitori, con tempi di permanenza quasi equivalenti tra madre e padre. Non è previsto alcun assegno di mantenimento né per i bambini né per Chiara Ferragni, ma Fedez si farà carico delle spese scolastiche e sanitarie dei figli.

La separazione legale era già avvenuta nei mesi scorsi, ma ora, con la sentenza di divorzio, si chiude definitivamente un capitolo che ha segnato non solo le loro vite private, ma anche l’immaginario collettivo italiano. I Ferragnez sono stati un fenomeno mediatico e culturale, protagonisti di campagne social, eventi, serie TV e progetti condivisi che hanno definito un’epoca.

Oggi quella storia si chiude con toni sobri e maturi. Niente scontri pubblici, nessuna dichiarazione polemica. Solo due ex coniugi che hanno scelto di proteggere la propria famiglia anche nella fase più delicata della loro relazione.

Resta da vedere come evolveranno le rispettive carriere e immagini pubbliche, ora che ognuno torna a camminare per conto proprio. Ma una cosa è certa: la storia dei Ferragnez, nel bene o nel male, resterà una delle più seguite dell’Italia contemporanea.