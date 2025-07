Ozzy Osbourne: 5 momenti che lo hanno reso leggenda

Getting your Trinity Audio player ready...

Dopo l’annuncio della sua scomparsa, il mondo della musica piange Ozzy Osbourne. Ma la leggenda del Principe delle Tenebre continuerà a vivere nei palchi che ha incendiato, nei dischi che hanno cambiato la storia del rock e nelle generazioni che lo considerano un punto di riferimento assoluto.

In questo articolo, ripercorriamo cinque momenti chiave che hanno reso Ozzy immortale.

La nascita dei Black Sabbath (1969): l’alba del metal

Nel 1969, Ozzy Osbourne insieme a Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward fonda i Black Sabbath, gruppo che inventerà di fatto l’heavy metal. L’album omonimo, con pezzi cupi e sonorità ossessive, segna una frattura nella musica dell’epoca. Il disco successivo, Paranoid (1970), con brani come Iron Man e War Pigs, lo consacra. Ozzy diventa la voce di un’epoca inquieta.

Il morso al pipistrello (1982): il gesto che diventò leggenda

Durante un concerto a Des Moines, Iowa, un fan lancia un pipistrello (vero e vivo) sul palco. Ozzy, pensando fosse di gomma, lo morde. Il gesto diventa uno dei momenti più discussi della storia del rock, contribuendo a creare il mito di un artista fuori da ogni schema, capace di scioccare e affascinare.

Il periodo buio e la rinascita solista

Nel 1979 viene licenziato dai Black Sabbath a causa dell’abuso di alcol e droghe. Molti lo danno per finito, ma Ozzy stupisce tutti con una carriera solista clamorosa. Il disco Blizzard of Ozz (1980), con pezzi come Crazy Train e Mr. Crowley, è un capolavoro. Ozzy torna più forte di prima, creando una nuova immagine da antieroe.

The Osbournes: il primo reality rock della tv

Nel 2002 Mtv trasmette The Osbournes, reality show sulla vita quotidiana della famiglia Osbourne. Un successo planetario. Ozzy, spaesato tra cani, figli ribelli e l’instancabile Sharon, entra nelle case di milioni di spettatori. L’icona metal diventa anche personaggio pop e fenomeno televisivo.

L’ultimo concerto: il cerchio si chiude a Birmingham

Il 5 luglio, Ozzy Osbourne è salito sul palco per l’ultima volta, nella sua Birmingham, la città dove tutto era iniziato. Il concerto-evento Back to the Beginning è stato un tributo collettivo alla sua carriera, con la reunion storica dei Black Sabbath e ospiti internazionali del calibro di Metallica e Guns N’ Roses. Seduto su un trono scenografico, indebolito nel corpo ma ancora potentissimo nella voce, Ozzy ha cantato per ore davanti a migliaia di fan. Nessuno, quella sera, immaginava che sarebbe stata davvero l’ultima. Ma lo era. Ed è stata perfetta.

Ozzy Osbourne non è stato solo un cantante. È stato una rivoluzione vivente, un’icona culturale che ha abbattuto barriere, inventato linguaggi e lasciato un segno incancellabile nella storia del rock. Anche ora che il sipario è calato, il suo urlo continuerà a risuonare.