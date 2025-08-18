Raoul Bova prosegue al posto di Terence Hill: tutte le novità di Don Matteo 15

Getting your Trinity Audio player ready...

La storica fiction di Rai 1 è pronta a tornare. Don Matteo 15 segna una nuova fase per la serie: Raoul Bova, nei panni di Don Massimo Mezzanotte, continuerà il percorso iniziato nella tredicesima stagione, ereditando ufficialmente il ruolo che per anni ha reso celebre Terence Hill.

Le riprese sono partite a giugno 2025 a Formello e proseguiranno nei mesi successivi a Spoleto, location ormai iconica della fiction. L’attesa, però, non sarà breve: la messa in onda è prevista per la primavera 2026, sempre in prima serata su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Oltre a Bova, il pubblico ritroverà volti storici come Nino Frassica nel ruolo del Maresciallo Cecchini, ma non mancheranno le novità: indiscrezioni parlano dell’ingresso di una giovane carabiniera che potrebbe cambiare gli equilibri in caserma. Sul fronte delle trame, spazio a nuove indagini, sentimenti in bilico e sfide personali che metteranno alla prova Don Massimo.

La serie, che da oltre vent’anni è un pilastro della televisione italiana, promette quindi un ritorno ricco di sorprese e colpi di scena.