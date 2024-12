Sanremo 2025, tra i big anche Lucio Corsi: chi è?

Getting your Trinity Audio player ready...

Annunciati i cantanti big del Festival di Sanremo 2025 diretto e condotto da Carlo Conti da 11 a 15 febbraio 2025. Tra nomi dei cantanti protagonisti in gara per la kermesse, c’è anche quello di Lucio Corsi.

Lucio Corsi è nato a Grosseto nel 1993. È cresciuto a Vetulonia, nella Maremma Toscana, un luogo particolare che ha molto influenzato il suo percorso artistico e musicale. Sin dall’adolescenza, Corsi ha iniziato a scrivere canzoni con riferimenti al mondo rurale. Ciò lo porta a esibirsi nei locali e nelle piazze della sua città natale.

Per intraprendere la carriera musicale, si trasferisce a Milano e nel 2015 pubblica i primi lavori d’album, mescolando diverse influenze tra il rock progressivo, il cantautorato e testi poetici. Il suo stile originale lo fa accostare ad artisti come David Bowie e Renato Zero. “Voglio canzoni che mi portino altrove, che mi facciano immaginare di essere qualcun altro”. Questa è la visione della musica di Lucio Corsi, intesa come un viaggio lontano dal presente e dalla realtà immediata.

Il primo EP, ‘Vetulonia Dakar’, arriva già nel 2014, e contiene cinque tracce. Nello stesso anno, Corsi apre il concerto degli Stadio. L’anno dopo esce il primo album, ‘Altalena Boy/Vetulonia Dakar‘, distribuito da Sony Music. Nel 2017 è chiamato ad aprire i concerti dei Baustelle e di Brunori Sas, anche lui tra i big di Sanremo 2025.

Nel 2020 arriva ‘Cosa faremo da grandi?’, mentre il 21 aprile 2023 esce ‘La gente che sogna’, per Sugar Music. Il suo singolo più recente è invece ‘Tu sei il mattino’: al suo videoclip partecipa anche Carlo Verdone. I due compaiono insieme anche nella terza stagione della serie televisiva ‘Vita da Carlo’.

L’approdo a Sanremo 2025

Riguardo la possibilità di partecipare a Sanremo, Corsi aveva dichiarato: “È una sfida per ogni artista. Ci sono tanti musicisti che amo che ci sono andati e ci sono passati nella maniera più giusta possibile. Penso a Rino Gaetano, Vasco Rossi, Lucio Dalla e tanti altri. Poi ce ne sono altri che amo ugualmente e che non ci sono mai stati. Perciò è una battaglia interiore per ogni musicista. Mettersi davanti a tanti occhi è una cosa difficile. Serve il momento esatto, la crescita e l’esperienza giusta alle spalle. Fa paura. Ma le cose paurose, alla fine, sono anche interessanti”. Resta il fatto che la sua peculiarità di stile e autenticità lo rendono uno degli artisti più attesi di Sanremo 2025.