Tommaso Zorzi ha una nuova relazione con un celebre sportivo

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto esclusive che non lasciano dubbi: Zorzi e il nuotatore Alex Di Giorgio sono stati beccati in atteggiamenti intimi su una spiaggia selvaggia in Sicilia. Baci in acqua e gesti affettuosi hanno confermato una storia che, a quanto pare, era “scritta” da tempo. Il giornale di Alfonso Signorini rivela che si sarebbero conosciuti sui social e che già nel 2020 era stato ipotizzato un loro incontro nella casa del Grande Fratello Vip.

A riprova del loro feeling, sia Zorzi che il nuotatore hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram alcuni scatti della vacanza, confermando che la loro non è una semplice frequentazione.

Chi è Alex Di Giorgio?

Classe 1990, Alex Di Giorgio è un nuotatore di successo, con un palmares che include un argento europeo e tre ori ai Giochi del Mediterraneo. Era stato anche chiamato a partecipare al Grande Fratello Vip nel 2020, ma aveva rifiutato. La sua vita sentimentale ha fatto parlare: è stato legato all’influencer Ivano Marino, condannato per stalking e diffamazione nei suoi confronti dopo la fine della loro relazione.