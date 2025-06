Nasconde l’hashish negli slip ma non sfugge agli agenti di polizia: arrestato

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Controlli rafforzati in questo inizio settimana a Livorno contro i furti e lo spaccio grazie alla compartecipazione di equipaggi della Squadra mobile, dell’Ufficio immigrazione, del gabinetto della polizia scientifica nonché con equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Firenze.

Nello specifico in piazza Garibaldi, un uomo, identificato successivamente come un 21enne tunisino, ha cercato di eludere il controllo allontanandosi. Nella circostanza è stato rincorso e bloccato dagli agenti. La successiva perquisizione personale ha dato esito positivo in quanto il ventenne all’interno degli slip nascondeva due frammenti di sostanza stupefacente risultata, a seguito delle analisi svolte dal personale della polizia scientifica, hashish per un peso complessivo 30,74 grammi.

Il giovane, già conosciuto per la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato in Questura e arrestato per detenzione ai fini di spaccio per sostanza stupefacente in attesa del vaglio della sua posizione da parte dell’autorità giudiziaria.