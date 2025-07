Nuove generazioni protagoniste a Effetto Venezia: nasce la Consulta Giovanile

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Alla sua prima uscita pubblica, la nuova Consulta Giovanile del Comune di Livorno sceglie un palco d’eccezione: Effetto Venezia 2025, la storica manifestazione estiva che animerà le strade della Venezia Nuova da domani (30 luglio) al 3 agosto, con un programma ricchissimo e gratuito.

L’edizione numero quaranta della kermesse sarà dedicata al tema “Creativa – Quello che le donne ci dicono”, e proporrà oltre 160 eventi tra musica, teatro, danza, installazioni artistiche e spettacoli urbani. In questo contesto dinamico e culturale, la Consulta sarà presente tutte le sere, a partire dalle 19, con uno stand in Piazza dei Domenicani.

Un punto d’incontro per giovani, idee e partecipazione

Lo stand della Consulta sarà molto più di un semplice Info point. Ospiterà spazi di confronto, una raccolta di proposte per la città e persino un biliardino per socializzare e divertirsi. Ma soprattutto, sarà un luogo in cui i giovani potranno farsi ascoltare.

Nata a maggio 2025, la Consulta Giovanile è un nuovo organo consultivo e permanente dell’Amministrazione Comunale. L’obiettivo? Promuovere il protagonismo dei giovani, l’impegno civico e la partecipazione attiva. Il progetto è aperto a tutti i ragazzi tra i 16 e i 34 anni, residenti o legati a Livorno per studio, lavoro o affetti.

Dialogo diretto con l’amministrazione e voto per il nuovo logo

Durante le cinque serate, la Consulta coinvolgerà i partecipanti con attività pensate per raccogliere spunti, opinioni, sogni e anche critiche. Ci sarà spazio per votare il nuovo logo ufficiale della Consulta, un gesto simbolico ma importante, e per condividere idee su temi concreti: lavoro, studio, ambiente, eventi, tempo libero.

L’iniziativa rappresenta una prima vera occasione di ascolto attivo tra istituzioni e nuove generazioni. Un esperimento di democrazia dal basso, che punta a costruire relazioni durature.

Domenica la conferenza conclusiva e le voci nel podcast ‘5&5’

Il percorso si chiuderà domenica (3 agosto), alle 18,45, con una conferenza stampa finale allo stand della Consulta. Interverranno l’Assessore alle Politiche Giovanili Michele Magnani e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.

In serata, spazio anche a un momento più informale: il 5&5 podcast, che raccoglierà le voci dei ragazzi in brevi interviste dal vivo. Un format leggero, ma pensato per immaginare insieme il futuro della Consulta e della città.

Per chi volesse partecipare o saperne di più, è possibile scrivere a cred@comune.livorno.it. Effetto Venezia si conferma così non solo come grande festa popolare, ma anche come luogo dove la città ascolta i suoi giovani. E dà loro il microfono.