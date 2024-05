Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Festival Antani 2024, Paolo Jannacci al Teatro Goldoni di Livorno.

Festival Antani 2024, il Festival sull’umorismo unico in Italia al via venerdì 26 maggio con la direzione artistica di Luca Bottura.

Ed è Bottura ad aprire Il Festival Antani 2024 al Teatro Goldoni di Livorno venerdì 24 maggio alle ore 20.30 con ‘La benedizione Urbi et Orban’. Con Paolo Maggioni, Marina Viola e Cochi Ponzoni a divertirsi e ridere insieme pensando alla Milano che fu e Beppe Viola ed Enzo Jannacci.

Insieme per introdurre il concerto di Paolo Jannacci, accompagnato dalla sua storica band composta da Roberto Gualdi alla batteria, Daniele Moretto alla tromba e Marco Ricci al basso elettrico. Paolo Jannacci, musicista, compositore, cantautore, porta in scena le canzoni del papà Enzo Jannacci più care al pubblico, insieme al nuovo repertorio del suo ultimo album dal titolo ‘Canterò’, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2020 come migliore Opera Prima.

Tanti i protagonisti che si alternano sul palco del Teatro Goldoni. Il giornalista Massimo Giannini sfida Alessandro Sallusti al primo appuntamento del Campionato di rassegna stampa indoor. Il conduttore di Report e giornalista Sigfrido Ranucci. Il tassista più famoso d’Italia Roberto Redsox Mantovani, che con il suo ‘Tassista di notte’ aggiunge un appuntamento al cartellone di Antani Off Libri e il ritorno del padrino onorario del festival, Gianmarco Tognazzi.

Tra i protagonisti Sallusti, Giannini, Sigfrido Ranucci, Marianna Aprile. Sul palco, tra gli altri, Cochi Ponzoni, Caterina Guzzanti, Rocco Tanica, Eleonora Riso, Gianmarco Tognazzi.

Tutto il programma

La manifestazione è realizzata in collaborazione con Comune di Livorno e Teatro Goldoni e si avvale del patrocinio di Regione Toscana, a cura di Fondazione Livorno. Tre intensi giorni di spettacoli dal vivo, panel, rassegne stampa satiriche e presentazioni di libri, tutto in location straordinarie come il Teatro Goldoni, la Goldonetta e altri corner di intrattenimento come il Caffè Palcoscenico che sarà luogo di ritrovo per alcune presentazioni di libri.