Leggermente 2025 a Livorno, ingresso libero dal 29 giugno

LIVORNO – L’estate culturale della città si arricchisce con il ritorno di Leggermente, la rassegna letteraria che, giunta alla sua settima edizione, animerà Villa Fabbricotti dal 29 giugno al 20 luglio con oltre venti incontri dedicati a libri, idee e storie che parlano al cuore del presente. Ogni sera, alle 18,30, il giardino davanti al Chioschino liberty ospiterà autori di primo piano del panorama italiano, in un dialogo aperto con il pubblico, a ingresso libero e senza prenotazione.

Il programma, tra i più ricchi mai proposti, vedrà salire sul palco scrittori, giornalisti e protagonisti della scena culturale e mediatica come Pif, Stefano Massini, Concita De Gregorio, Teresa Ciabatti, Melania Mazzucco, Sandrone Dazieri, Nadia Terranova, Serena Bortone e Jacopo Melio. Ognuno di loro porterà un contributo unico, tra romanzi, inchieste, testimonianze biografiche e riflessioni sull’attualità, in un percorso che intreccia generi e sensibilità diverse.

Ad aprire la rassegna sarà il romanzo Domani si va al mare di Monica Giorgi e Serena Marchi, una storia vera che tocca corde profonde e temi di giustizia e umanità. A seguire, tra gli appuntamenti più intensi, quello con Giuliana Sgrena, che ripercorrerà la sua esperienza di inviata di guerra e affronterà con forza il tema della resilienza femminile.

Molti dei libri in programma racconteranno storie di donne straordinarie, come nel caso di ‘Silenzio’ di Melania Mazzucco, dedicato alla pioniera del cinema muto Diana Karenne, o ‘Donnaregina’ di Teresa Ciabatti e Di madre in figlia di Concita De Gregorio, che esplorano i legami familiari e la trasmissione dell’identità tra generazioni.

Non mancheranno voci premiate e candidate a riconoscimenti di rilievo, come Nadia Terranova, finalista allo Strega con Quello che so di te, e Valerio Aiolli con ‘Portofino Blues’. Ampio spazio sarà dedicato anche al genere noir, con autori come Sandrone Dazieri e Gabriele Di Giovanni, mentre Pif e Massini offriranno uno sguardo originale e pungente sulla società contemporanea attraverso i loro romanzi.

A chiudere la rassegna, il 20 luglio, sarà Jacopo Melio, affiancato dal sessuologo Filippo Maria Nimbi, in un incontro dal titolo provocatorio e necessario: Ma i disabili fanno sesso?, per abbattere tabù e rispondere con delicatezza e chiarezza a domande spesso eluse.

Leggermente è promossa dal Comune di Livorno, insieme a Cooperativa Itinera, Libreria Feltrinelli Livorno e Il Chioschino di Filippo Brandolini, con il sostegno della Fondazione Livorno. Più di una semplice rassegna, è ormai diventata un punto fermo della vita culturale cittadina, capace di trasformare ogni sera Villa Fabbricotti in un vero e proprio salotto letterario sotto le stelle, dove lettori e autori si incontrano in un clima informale e stimolante.