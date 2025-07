Un festival al femminile: Livorno celebra 40 anni di Effetto Venezia

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Effetto Venezia taglia il traguardo dei quarant’anni, e lo fa con un’edizione ancora più intensa e partecipata. Dal 30 luglio al 3 agosto, il quartiere Venezia si trasformerà in un affascinante teatro a cielo aperto, tra ponti, canali e scorci storici, per ospitare la manifestazione più iconica dell’estate livornese. Alla direzione artistica, per il secondo anno consecutivo, ci sarà Grazia Di Michele, reduce dal successo dell’edizione precedente, che ha registrato oltre 115mila presenze.

Il filo conduttore di quest’anno sarà interamente al femminile: “Creativa – Quello che le donne dicono” è il tema scelto per questa 40esima edizione, che celebrerà l’universo femminile attraverso voci, sguardi e linguaggi artistici. Oltre cento appuntamenti gratuiti, tra concerti, incontri, performance urbane, concorsi musicali e mostre, contribuiranno a creare un evento diffuso, inclusivo e profondamente identitario.

Piazza del Luogo Pio sarà come sempre il cuore pulsante del festival, pronta ad accogliere artisti di rilievo nazionale e internazionale. L’apertura, il 30 luglio, sarà affidata a Patty Pravo, con il suo tour “Ho provato tutto” che mescolerà grandi classici e novità. Il giorno successivo toccherà a Eugenio Finardi, che celebrerà mezzo secolo di carriera con un concerto dedicato al suo ultimo album, accompagnato da una riflessione sul mondo femminile. Sempre il 31, un momento di forte impatto emotivo vedrà Gino Cecchettin, padre di Giulia, conversare con Grazia Di Michele per raccontare l’impegno della Fondazione Giulia Cecchettin contro la violenza di genere.

Il programma musicale proseguirà con Amii Stewart, protagonista il 1° agosto con “A new line on the horizon”, e con i Dirotta su Cuba il 2 agosto, che festeggeranno i trent’anni dall’uscita del loro primo album. A chiudere il cartellone del festival, il 3 agosto, sarà Antonella Ruggiero con il suo “Concerto versatile”, in cui rileggerà in chiave nuova i brani che hanno segnato la sua carriera. Un evento speciale fuori programma si terrà il 4 agosto: Manu Chao, ospite d’eccezione in un live curato anche dal The Cage, porterà in scena la sua travolgente energia, anticipato da Bobo Rondelli.

Ma Effetto Venezia non è solo musica. Il festival si aprirà con un omaggio alla donna firmato dal coreografo Raffaele Paganini, che il 30 luglio proporrà una performance di danza e terrà lezioni all’aperto dedicate alle scuole cittadine. Le vie del quartiere Venezia si animeranno di danze e azioni performative, trasformando ponti e fossi in scenografie urbane. Ogni sera, in piazza del Luogo Pio, sarà possibile ammirare le suggestive installazioni di body art di Francesca Chialà, capaci di fondere arte e messaggio sociale.

Anche la narrazione visiva troverà spazio in mostre dedicate alla pittura e alla fotografia, con particolare attenzione ai temi della pace e della lotta contro la violenza, restituendo l’immagine di una Livorno che si racconta con orgoglio ma anche con consapevolezza.

Effetto Venezia 2025 promette dunque di essere un’edizione speciale, capace di celebrare la storia di un evento diventato simbolo della città, ma anche di aprire nuovi spazi di riflessione e partecipazione. Un appuntamento che conferma la capacità di Livorno di coniugare cultura, spettacolo e impegno sociale in un’esperienza davvero collettiva.