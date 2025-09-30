24.4 C
Firenze
martedì 30 Settembre 2025
‘La Lega di governo per la Toscana’: Matteo Salvini a Livorno con ministri Calderoli, Giorgetti, Locatelli, Valditara

Vicepremier Salvini, leader Lega, ministro Infrastrutture e Trasporti, a Palazzo Pancaldi con i ministri Lega martedì 7 ottobre. Iniziativa a pochi giorni dal voto regionale in Toscana del 12 e 13 ottobre

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
'La Lega di governo per la Toscana': Matteo Salvini a Livorno con ministri Calderoli, Giorgetti, Locatelli, Valditara
(Foto Fb Matteo Salvini)
Meno di 1 ' di lettura
LIVORNO – Matteo Salvini a Livorno.

Martedì 7 ottobre alle ore 18 a Palazzo Pancaldi il vicepremier leader della Lega, nonché ministro Infrastrutture e Trasporti, è protagonista a Palazzo Pancaldi con i ministri Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Alessandra Locatelli, Giuseppe Valditara.

Salvini a Livorno a pochi giorni dal voto regionale, con la Toscana alle urne 12 e 13 ottobre.

La Lega di governo per la Toscana‘ è l’iniziativa che vede protagonisti a Livorno i cinque ministri della Lega, organizzata con la Lega Livorno, segretario provinciale Carlo Ghiozzi, capolista per le elezioni regionali. 

“Una grande soddisfazione, un riconoscimento importante per il partito a Livorno e in Toscana”, sottolinea Ghiozzi.

© Riproduzione riservata

