‘La Lega di governo per la Toscana’: Matteo Salvini a Livorno con ministri Calderoli, Giorgetti, Locatelli, Valditara

LIVORNO – Matteo Salvini a Livorno.
Martedì 7 ottobre alle ore 18 a Palazzo Pancaldi il vicepremier leader della Lega, nonché ministro Infrastrutture e Trasporti, è protagonista a Palazzo Pancaldi con i ministri Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Alessandra Locatelli, Giuseppe Valditara.
Salvini a Livorno a pochi giorni dal voto regionale, con la Toscana alle urne 12 e 13 ottobre.
‘La Lega di governo per la Toscana‘ è l’iniziativa che vede protagonisti a Livorno i cinque ministri della Lega, organizzata con la Lega Livorno, segretario provinciale Carlo Ghiozzi, capolista per le elezioni regionali.
“Una grande soddisfazione, un riconoscimento importante per il partito a Livorno e in Toscana”, sottolinea Ghiozzi.