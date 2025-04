Livorno calcio e il ‘caso’ della festa promozione in C

Getting your Trinity Audio player ready...

A pochi giorni dalla più che ormai possibile promozione in Serie C, dopo tre stagioni di purgatorio tra i non professionisti, il Livorno calcio si trova al centro di un curioso caso legato ai festeggiamenti per il salto di categoria. Domenica 6 aprile, gli amaranto affronteranno in trasferta il Terranuova Traiana, con la più che potenziale chance di ottenere già al termine dei 90′ la matematica promozione: un successo garantirebbe il taglio dell’agognato traguardo al 100%, mentre un pareggio o una sconfitta renderebbero decisivo il risultato del Foligno.

Il piccolo caso ‘di colore’ che sta tenendo banco tra appassionati e tifosi amaranto riguarda però proprio la modalità e la tempistica delle celebrazioni in agenda: il club del presidente Esciua aveva difatti inizialmente comunicato che, in caso di promozione, pur giocando lontano dallo stadio di casa, la festa si sarebbe svolta la sera stessa alle 21 all’ Armando Picchi, con la partecipazione della dirigenza, del sindaco Luca Salvetti e dell’intera squadra, che avrebbe ricevuto una coppa dal Comune di Livorno.

Tuttavia, nella mattinata di venerdì 4 aprile, il Livorno ha poi improvvisamente annunciato l’annullamento e il rinvio dell’evento alla domenica successiva, 13 aprile, al termine della successiva gara casalinga programmata con il Flaminia Civitacastellana. Un’inversione di rotta che ha creato un poi di smarrimento tra tifosi e addetti ai lavori, già in fermento.

Come se non bastasse, poche ore dopo, si è aggiunta un’ulteriore comunicazione. Una sorta di marcia indietro anche se con una formulazione differente: “L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, al momento, non sono state organizzate feste ufficiali, perché l’obiettivo resta quello di mantenere la concentrazione sulla difficile trasferta contro il Terranuova Traiana. Solo in caso di promozione matematica al 90° minuto, la squadra rientrerà a Livorno per le 21, pronta a ricevere l’abbraccio della città e dei tifosi”.

Per sgombrare il campo dai dubbi, si è scomodata persino l’amministrazione comunale con una nota, che in caso di promozione dei ragazzi di mister Indiani, ha confermato l’apertura delle porte dello stadio Picchi la sera del 6 aprile, dalle 20.30, per permettere ai tifosi di accogliere la squadra in caso di promozione. “Un momento informale di festa, come accaduto in altre occasioni storiche per il Livorno”, ha sottolineato il sindaco Salvetti.

Così, inevitabile, è giunta la convocazione di una conferenza stampa per domattina, sabato 5 aprile, alle 11.30 negli spazi dello stesso stadio ardenzino: un momento di chiarimento definitivo voluto dalla società amaranto, attraverso il quale verranno forniti ulteriori dettagli sulle eventuali celebrazioni post-partita.

Resta dunque da capire se e come domenica sera i tifosi potranno vivere una vera e propria festa organizzata o se si tratterà di un semplice saluto alla squadra, con i festeggiamenti ‘in pompa magna’ rimandati al prossimo impegno casalingo.