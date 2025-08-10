25.8 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Livorno ok nel test al Picchi: 1-0 al Seravezza con gol di Noce

Prima uscita positiva per la formazione amaranto, capace di sfruttare le occasioni e resistere agli assalti finali con un uomo in meno

Sport
DAVIDE CARUSO
Livorno calcio
Foto di: Facebook / Livorno
LIVORNO – Il Livorno comincia col piede giusto e batte il Seravezza 1-0 al Picchi grazie a un gol di Noce.

Primo tempo bloccato. Ritmi bassi in avvio, poche emozioni e possesso palla amaranto senza reali sbocchi. Al 41’ Noce di testa centra la traversa, poi poco prima dell’intervallo Seghetti neutralizza un sinistro ravvicinato di Simonti.

Nella ripresa la gara si accende. Subito tre cambi per gli amaranto e un brivido al 49’ con Seghetti bravo a respingere un colpo di testa ravvicinato di Vanzulli. Al 71’ la svolta: batti e ribatti in area e tap-in vincente di Noce per l’1-0. Il Livorno sfiora il raddoppio più volte, ma resta in dieci all’88’ per l’espulsione di Ndoye, punito per un intervento duro.

Nel finale il Seravezza tenta l’assalto, ma il risultato non cambia. Successo meritato per la squadra di casa, che ha mostrato solidità e spirito propositivo in vista della stagione.

Il successo sul Seravezza conferma un Livorno solido e concreto, capace di colpire nei momenti chiave e difendere il risultato con ordine anche in inferiorità numerica. La vittoria dà fiducia e continuità al lavoro di preparazione, mostrando una squadra già compatta e determinata a partire forte in campionato.

