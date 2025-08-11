Partita la stagione della Libertas Livorno: da oggi i test atletici

|
LIVORNO – La Libertas Livorno ha iniziato la nuova stagione. Lo ha fatto radunandosi alla Libertas Sport Tennis di via dei Condotti Vecchi per la nuova stagione in serie A2. C’è entusiasmo in casa amaranto dopo la salvezza.
Il raduno si è tenuto a porte chiuse. Presente lo staff al completo e tutti i giocatori tranne MJ Tiby che arriverà in settimana. Oggi (11 agosto) domani i giocatori saranno sottoposti a test fisici. Il primo allenamento, a porte aperte, si terrà mercoledì (13 agosto) alle 17,30 in via Pera.
Questi i convocati amaranto: Avery Woodson, Matt Tiby, Fabio Valentini, Tommaso Fantoni, Luca Tozzi, Ariel Filloy, Matteo Piccoli, Nicolò Isotta, Luca Possamai, Niccolò Filoni.
Capo allenatore: Andrea Diana
Assistente allenatore: Iacopo Venucci
Assistente allenatore: Matteo Bonaccorsi
Preparatore fisico: Andrea Baldi
Assistente preparatore: Simone Palmieri
Medico: Luciano Bientinesi
Fisioterapista: Valerio Giorgi
Massaggiatore: Anton Guido Ceccherini
Presidente: Marco Benvenuti
Amministratore delegato: Ferencz Bartocci
Vicepresidente: Luca Colò
Presidente Fondazione Libertas Livorno: Yann Inghilesi
Direttori area amministrativa: Eugenio Fiore, Massimiliano Vitiello
Direttore area commerciale comunicazione marketing: Armando Balsano
Direttore area inclusività: Gianfranco Morelli
Direttore operativo: Carlo Maria Audino
Team manager: Lorenzo Soddu
Addetto agli arbitri: Fabio Corsi
Responsabile comunicazione: Fabio Pucci
Direttore marketing: Alessandro Favilli e Guido Disegni
Responsabile eventi: Andrea Luti
Segretaria: Simona Giannicchi