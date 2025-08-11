Partita la stagione della Libertas Livorno: da oggi i test atletici

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – La Libertas Livorno ha iniziato la nuova stagione. Lo ha fatto radunandosi alla Libertas Sport Tennis di via dei Condotti Vecchi per la nuova stagione in serie A2. C’è entusiasmo in casa amaranto dopo la salvezza.

Il raduno si è tenuto a porte chiuse. Presente lo staff al completo e tutti i giocatori tranne MJ Tiby che arriverà in settimana. Oggi (11 agosto) domani i giocatori saranno sottoposti a test fisici. Il primo allenamento, a porte aperte, si terrà mercoledì (13 agosto) alle 17,30 in via Pera.

Questi i convocati amaranto: Avery Woodson, Matt Tiby, Fabio Valentini, Tommaso Fantoni, Luca Tozzi, Ariel Filloy, Matteo Piccoli, Nicolò Isotta, Luca Possamai, Niccolò Filoni.

Capo allenatore: Andrea Diana

Assistente allenatore: Iacopo Venucci

Assistente allenatore: Matteo Bonaccorsi

Preparatore fisico: Andrea Baldi

Assistente preparatore: Simone Palmieri

Medico: Luciano Bientinesi

Fisioterapista: Valerio Giorgi

Massaggiatore: Anton Guido Ceccherini

Presidente: Marco Benvenuti

Amministratore delegato: Ferencz Bartocci

Vicepresidente: Luca Colò

Presidente Fondazione Libertas Livorno: Yann Inghilesi

Direttori area amministrativa: Eugenio Fiore, Massimiliano Vitiello

Direttore area commerciale comunicazione marketing: Armando Balsano

Direttore area inclusività: Gianfranco Morelli

Direttore operativo: Carlo Maria Audino

Team manager: Lorenzo Soddu

Addetto agli arbitri: Fabio Corsi

Responsabile comunicazione: Fabio Pucci

Direttore marketing: Alessandro Favilli e Guido Disegni

Responsabile eventi: Andrea Luti

Segretaria: Simona Giannicchi