Ladri e vandali in azione alla sede di Controradio: solidarietà unanime alla redazione

FIRENZE – Ladri e vandali in azione la notte scorsa nella sede di Controradio a Firenze, in via del Rosso Fiorentino. Lo rende noto la stessa emittente radiofonica spiegando che il furto è stato scoperto stamani (9 giugno) alla riapertura della sede per le trasmissioni.

“Ancora da definire la conta dei danni – spiega l’azienda – Scassinato il portone, gli uffici e la redazione”. Regolarmente garantita l’emissione radiofonica, mentre verrà presentata regolare denuncia dell’episodio.

Tantissime le attestazioni di solidarietà non solo dagli ascoltatori ma anche dal mondo politico.

Così la sindaca Sara Funaro: “Siamo a fianco di Controradio che questa mattina si è ritrovata con la sede danneggiata dai ladri. Un fatto molto grave, su cui esprimiamo massima solidarietà ai giornalisti e a tutti i lavoratori dell’emittente, impegnati ogni giorno e anche oggi, nonostante le difficoltà, a garantire informazione puntale alla città. Confidiamo che siano individuati presto i responsabili dell’accaduto. A tutta Controradio la vicinanza dell’amministrazione”.

Vicinanza e solidarietà ai giornalisti e all’editore dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. “Alla direttrice Chiara Brilli, a nome mio e dell’intera assemblea legislativa, va il nostro sostegno. Non è certo un momento facile ma Chiara e tutta la redazione stanno continuando la regolare programmazione radiofonica dimostrando grande professionalità. Nonostante aver trovato i locali devastati e con una conta dei danni ancora molto incerta, tutti i giornalisti continuano a garantire quella informazione puntuale e precisa cui sono abituati i tantissimi ascoltatori. Forza, siamo al vostro fianco. Mi auguro che i responsabili di un atto tanto incivile e vigliacco siano presto individuati”.

“Piena solidarietà alle giornaliste, ai giornalisti e a tutta la redazione di Controradio Firenze, che questa notte ha subito un furto nella propria sede. L’emittente fiorentina rappresenta una voce autorevole e indipendente nel panorama dell’informazione locale e regionale, svolgendo un ruolo fondamentale di approfondimento e servizio pubblico. Sappiamo bene le difficoltà che attraversa oggi il mondo dell’informazione e riconosciamo la capacità che Controradio ha dimostrato nel tempo di innovarsi e adattarsi ai cambiamenti, continuando a offrire un’informazione libera e di qualità. In una giornata così difficile, vogliamo esprimere la nostra piena vicinanza e far sentire tutto il nostro sostegno”. È quanto dichiarano Cristina Giachi, consigliera regionale Pd e presidente della commissione cultura e Andrea Vannucci, vicecapogruppo Pd in Regione esprimendo la propria solidarietà alla redazione di Controradio Firenze.

Anche il presidente Ast Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell’Associazione Stampa Toscana esprimono solidarietà e vicinanza alla direttrice Chiara Brilli, a tutti i giornalisti e all’editore di Controradio.