Caravaggio Experience: arte e realtà virtuale al MuSa di Pietrasanta

PIETRASANTA – Un’esperienza immersiva e innovativa che rivoluziona il modo di vivere l’arte. Grazie a un narratore dal vivo, un coinvolgente voice over in prima persona e l’uso di visori di realtà virtuale, i partecipanti saranno trasportati all’interno delle opere e della vita di Caravaggio, maestro del chiaroscuro.

Pensieri, passioni e tormenti dell’artista guidano un racconto emozionante che fonde realtà e visione, permettendo ai visitatori di esplorare dettagli nascosti e vivere l’arte da una prospettiva del tutto nuova. Schermi digitali e scenografie evocative ricreano i luoghi chiave della sua esistenza, immergendo il pubblico in un’atmosfera intensa e suggestiva.

Caravaggio Experience è un’occasione unica per riscoprire il genio dell’artista in chiave contemporanea, trasformando la fruizione dell’arte in un viaggio emozionante e indimenticabile.

“Eventi come Caravaggio Experience dimostrano quanto cultura, tecnologia e impresa possano dialogare per generare valore, innovazione e bellezza – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – L’economia della cultura è uno dei motori più dinamici dello sviluppo sostenibile e coesivo, come evidenziano i rapporti Symbola. In provincia di Lucca, il sistema produttivo culturale e creativo rappresenta circa il 4% delle imprese e genera un valore aggiunto superiore ai 530 milioni di euro. Abbiamo scelto di realizzare questa iniziativa perché crediamo che progetti di qualità, capaci di coniugare patrimonio artistico, nuove tecnologie e coinvolgimento del pubblico, abbiano un impatto reale sulla vitalità economica e sull’attrattività del territorio. Investire nella cultura significa investire nel futuro delle nostre comunità”.

“Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso con ‘Inside Monet’, che ha visto una straordinaria partecipazione e un vivo interesse da parte del pubblico – dichiara Marco Magnani, presidente di Lucca In-Tec – siamo particolarmente orgogliosi di presentare questa nuova iniziativa che dimostra come la tecnologia, sapientemente integrata negli spazi espositivi del MuSA, possa offrire esperienze culturali immersive e coinvolgenti di altissimo livello. Il successo di ‘Inside Monet’ ci ha spronato a continuare su questa strada, valorizzando al meglio le potenzialità tecnologiche presenti al MuSA per rendere l’arte accessibile ad un pubblico sempre più ampio. Caravaggio Experience rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione e siamo certi che saprà conquistare i visitatori con la sua forza evocativa e la sua innovativa modalità di fruizione.”

“Caravaggio Experience” è fruibile ogni weekend dal 30 maggio al 14 settembre, nei seguenti orari: venerdì ore 21:30 mentre sabato e domenica ore 19:00. L’esperienza ha la durata di un’ora circa e la capienza massima è di 50 persone a turno; gli animali non sono ammessi.

Biglietti Caravaggio Experience

Intero : 25 euro

Ridotto (under 18, over 65, disabili): 15 euro

Gruppi (5-10 persone) : 20 euro a persona

Soci Unicoop Firenze e Tirreno: sconto del 20 per cento sul biglietto intero

Per prenotazioni e info, consultare il sito ufficiale del museo.