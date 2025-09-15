23.4 C
Firenze
martedì 16 Settembre 2025
Jamiroquai in Italia: unica data al Lucca Summer Festival 2026

Sabato 4 luglio Lucca ospita il celebre gruppo internazionale con funk, soul e acid jazz, per un concerto che si annuncia ricco di energia e spettacolo

Cultura ed Eventi
Jamiroquai
Foto di: IG / Jamiroquai
LUCCA – Sabato 4 luglio, l’Area Mura Storiche di Lucca ospiterà un evento imperdibile: i Jamiroquai terranno la loro unica data italiana del tour. Il Lucca Summer Festival 2026 apre così con un nome di calibro internazionale.

Dopo il successo della scorsa edizione, il Festival punta su una band che ha segnato la musica contemporanea. Guidati dal carismatico Jay Kay, i Jamiroquai hanno costruito un sound unico, mescolando funk, soul e acid jazz. Con oltre 30 milioni di dischi venduti e hit immortali come Virtual Insanity, Cosmic Girl e Deeper Underground, la band è sinonimo di energia, groove e spettacolo.

Il concerto lucchese si preannuncia memorabile, pronto a accendere l’estate italiana e a confermare il festival come una delle rassegne più prestigiose a livello internazionale.

Anche nel 2026, R101 sarà radio partner dell’evento. Per celebrare l’annuncio, la radio offre agli ascoltatori una presale esclusiva dalle ore 10.00 del 18 settembre alle ore 11.00 del 19 settembre.

La vendita generale dei biglietti aprirà il 19 settembre alle ore 12.00, sia su Ticketone sia nei punti vendita autorizzati.

© Riproduzione riservata

