Muore schiacciato da una gru: tragedia sul lavoro a Carrara

CARRARA – Tragedia in una ditta di marmi a Carrara. Un uomo è morto sul lavoro nel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto una gru all’interno della ditta Bedini Marmi in via Galileo Galilei.

È morto sul colpo Giorgio Bedini, 82enne titolare dell’omonima ditta di lavorazione marmo.

La chiamata ai soccorsi è avvenuta poco dopo le 15.

Sul posto è intervenuto il personale del 118.

Avvertiti per la ricostruzione della dinamica anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “A nome mio personale e dell’intera assemblea legislativa voglio esprimere il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia, ai parenti e ai dipendenti del titolare dell’impresa di marmi morto oggi a Carrara”.

“Ci troviamo a ricordare chi ogni giorno cerca la dignità nel lavoro e invece trova la morte e noi non possiamo voltarci dall’altra parte. Non si può, non si deve morire di lavoro. Per questo non mi stancherò mai di chiedere con forza azioni immediate e l’impiego di risorse per aggiornare le misure a tutela dei lavoratori, la formazione, i controlli, e per far nascere una rinnovata cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro”