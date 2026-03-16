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Tempi record e diagnosi millimetriche: le istituzioni presentano la nuova strumentazione diagnostica di Massa

Un milione ed oltre investito sul polo Monasterio. Acquistato un tomografo che riduce radiazioni, migliorando cure mediche tramite modelli tridimensionali

Cronaca
REDAZIONE
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Ospedale del Cuore massa
1 ' di lettura

MASSA – Nei giorni scorsi l’Ospedale del Cuore ha compiuto un decisivo passo in avanti nel percorso di ammodernamento delle proprie dotazioni cliniche. Venerdì 13 marzo è stata infatti inaugurata una nuova TAC di ultimissima generazione, acquistata grazie a uno stanziamento pubblico di 1,5 milioni di euro. L’avvio operativo del macchinario rafforza il ruolo di eccellenza della rete Monasterio, offrendo ai cittadini prestazioni sanitarie caratterizzate da altissima precisione e massima sicurezza.

Il nuovo impianto diagnostico sfrutta avanzati applicativi di intelligenza artificiale per ottimizzare l’acquisizione dei dati clinici. La macchina è capace di immortalare l’intera anatomia cardiaca nel tempo di un singolo battito, una rapidità che annulla le difficoltà diagnostiche legate a pazienti che presentano aritmie o frequenze alterate. L’estrema risoluzione spaziale del dispositivo consente ai medici di scovare anche lesioni di dimensioni minime. Tutto questo avviene tutelando la salute dell’utenza: oltre a garantire un maggiore comfort fisico grazie a un’apertura più ampia, il macchinario riduce l’esposizione alle radiazioni fino a dieci volte rispetto alle strumentazioni di tipo tradizionale.

L’impatto della nuova TAC va ben oltre l’esame di base, diventando uno strumento irrinunciabile per la cardiologia interventistica, branca medica che opera su coronarie e vasi sanguigni mediante l’uso di cateteri. L’altissima definizione delle scansioni vascolari e valvolari permette infatti ai chirurghi di pianificare operazioni complesse con margine d’errore ridotto al minimo. Inoltre, i dati visivi estratti vengono elaborati dai bioingegneri del Monasterio per la creazione di modelli tridimensionali dell’organo del paziente. Queste fedeli repliche virtuali vengono poi utilizzate per simulare gli interventi in anticipo, garantendo terapie chirurgiche totalmente personalizzate.

Il taglio del nastro ha visto la partecipazione dei vertici regionali e aziendali, concordi nel celebrare il traguardo. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha inquadrato la spesa milionaria come una dimostrazione concreta di come la sanità pubblica debba e possa porsi all’avanguardia tecnologica per tutelare il diritto alla salute.

Un concetto ribadito dall’assessora regionale alla Sanità, Monia Monni, la quale ha posto l’accento sui benefici diretti per i cittadini, garantiti dalla drastica riduzione dei tempi d’esame e dal crollo del dosaggio radioattivo. Per Luciano Ciucci, direttore generale del Monasterio, l’integrazione di questa tecnologia all’interno dell’ospedale rappresenta la traduzione perfetta delle risorse pubbliche in servizi di eccellenza, offrendo agli specialisti un supporto imprescindibile per innalzare ulteriormente la qualità delle cure erogate sul territorio.

© Riproduzione riservata

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