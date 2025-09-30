19.1 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Si schianta in auto contro un muro e muore: dramma in Lunigiana

La vittima, sulla via provinciale per Mulazzo, è un 74enne. Inutili i soccorsi dei volontari e dei sanitari dell'auto medica

incidente
(foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
MULAZZO – Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi (30 settembre) lungo la strada provinciale che porta a Mulazzo. Intorno alle 18,30 un uomo di 74 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto contro un muro.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione: non si esclude che all’origine possa esserci stato un malore improvviso che avrebbe fatto perdere al conducente il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento e l’auto, dopo lo schianto, ha rischiato di prendere fuoco.

I soccorsi sono scattati immediatamente: i primi a intervenire sono stati i volontari dell’ambulanza della zona, che hanno estratto il 74enne dall’abitacolo tentando manovre di rianimazione. Poco dopo è arrivata anche l’automedica, con i sanitari del 118 che hanno proseguito senza sosta le operazioni. Nonostante gli sforzi, l’uomo non si è mai ripreso e i medici hanno infine constatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

