Festa tricolore FdI a Massa: debutto ufficiale di Alessandro Tomasi candidato governatore

MASSA – Debutto ufficiale di Alessandro Tomasi, dopo l’ufficializzazione del centrodestra candidato presidente regionali Toscana al voto 12 e 13 ottobre.

Ed è una prima uscita ufficiale nei panni di candidato governatore di centrodestra doppia per il sindaco di Pistoia sfidante di Eugenio Giani, Pd, candidato presidente centrosinistra.

Alessandro Tomasi, sindaco più amato in Toscana secondo la classifica 2025 de Il Sole 24 Ore, nonché coordinatore toscano Fratelli d’Italia, protagonista della undicesima Festa Tricolore targata FdI da al via venerdì 29 agosto al Parco della Comasca, Ronchi, Massa.

Tomasi sarà sul palco sabato 30 agosto e domenica 31 agosto alle 18.30.

Una tre giorni di appuntamenti che vedranno sul palco, tra gli altri, anche il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, il deputato Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione Fratelli d’Italia, il sottosegretario Agricoltura e sovranità alimentare, Patrizio La Pietra, il deputato Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, i deputati Chiara La Porta, Maria Grazia Frijia, Vittorio Zucconi, Alessandro Amorese, Francesco Michelotti, Fabrizio Rossi, gli europarlamentari Francesco Torselli e Carlo Fidanza. I consiglieri regionali Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi, Elisa Tozzi, Gabriele Veneri.

Festa tricolore al via dunque venerdì 29 agosto. Prima l’appuntamento ‘Con Giorgia Cambiamo l’Italia’. Con l’europarlamentare Carlo Fidanza, anche il capogruppo della Regione Toscana Vittorio Fantozzi, i deputati Francesco Michelotti e Alessandro Amorese, il coordinatore provinciale Marco Guidi. Poi alle 21 ‘La rivoluzione della Cultura’, sul palco anche il sindaco di Massa Francesco Persiani e la deputata Frijia.

Sabato 30 agosto alle 17 ‘La rivoluzione del fare per una Gioventù Nazionale’ con la deputata Chiara La Porta e Gabriele Sgueglia, coordinatore regionale GN.

Alle 18.30 arriva Alessandro Tomasi con ‘La rivoluzione del fare e le riforme del Governo Meloni’. Con Tomasi il ministro Foti, il deputato Galeazzo Bignami, l’europarlamentare Torselli.

Alle 21 ‘L’Italia del Fare: economia e lavoro’, con Zucconi, Capecchi, Veneri.

Domenica 31 agosto alle 18.30 alle 18.30 torna Tomasi con ‘La Sfida della Toscana 2025’. Moderato da Marco Guidi, sul palco Giovanni Donzelli e Patrizio La Pietra.

Alle 21 ‘Toscana, la rivoluzione del fare: Sanità, Infrastrutture, Ambiente’. Con il deputato Fabrizio Rossi, i consiglieri regionali Diego Petrucci e Elisa Tozzi, e i sindaci Matteo Arcenni, Terricciola, e Matteo Mastrini, Tresana.