A Chiavari l’esordio ufficiale della Carrarese in Coppa contro il Catania

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – È la Carrarese la prima formazione toscana a scendere in campo per una gara ufficiale.

Il 3 agosto alle 18 a Chiavari c’è il turno preliminari di Coppa Italia contro il Catania di serie C.

L’allenatore Calabro ha parlato a 360 gradi prima dell’esordio ufficiale da squadra di serie B.

“La squadra – ha detto – sta lavorando bene. Durante questa preparazione i carichi di lavoro di ogni genere sia sul campo, a livello tattico, che prettamente fisico sono stati pesanti, ma è normale in questo momento della stagione. Gli impegni saranno tanti, ci aspetta una stagione impegnativa, questa preparazione è fatta volontariamente per rodare la squadra quando inizieranno gli impegni ufficiali. Nell’ultima settimana abbiamo comunque progressivamente alleggerito i carichi, vista la prima partita ufficiale che ci aspetta contro il Catania”.

“Sicuramente – spiega il mister parlando della squadra – Zanon non ci sarà poiché squalificato, Mateo Scheffer non è al meglio della sua condizione, a causa di un trauma contusivo subito in allenamento. Tutti gli altri sono a disposizione”. E sui nuovi acquisti: “Cherubini ha caratteristiche tecniche interessanti, che si sposano bene con il nostro sistema di gioco, può giocare dietro le punte. È un giocatore tendenzialmente offensivo ma con una notevole predisposizione anche per la fase difensiva. La società ha intravisto prospettive interessanti per il ragazzo, e anch’io, allenandolo da circa una settimana, sento di poter confermare sensazioni positive in merito. Cerri (ultimo arrivato, attaccante dalla Juventus Next Gen, ndr) è un giocatore che abbiamo affrontato ai playoff, ha grandi potenzialità. Il campionato di serie B aiuterà sia lui che Cherubini nella crescita professionale ed è che chiaro che possono e debbono migliorare entrambi molto anche nel breve periodo per essere pronti all’uso e a darci una mano.”

Infine un cenno alla vicenda stadio. “Io sono l’allenatore, non voglio entrare nel merito di aspetti che non mi competono. Per i miei ragazzi e per la città mi piacerebbe che le tempistiche stabilite in partenza venissero rispettate; dunque, è fondamentale che dal 30 settembre la squadra possa tornare a giocare allo stadio Dei Marmi-Quattro Olimpionici azzurri di Carrara. L’esperienza recente racconta che i traguardi storici raggiunti poco tempo fa siano frutto della possibilità di giocare a casa “nostra”. Ci sono delle difficoltà anche a trovare campi per gli allenamenti e se si fosse saputo prima come poi fattivamente si sono articolati i fatti avrei, probabilmente, impostato la fase di preparazione estiva in modo diverso. Comunque vogliamo e dobbiamo essere fiduciosi sul rispetto delle tempistiche preannunciate dalle istituzioni per tornare nella “normalità”.

Alla vigilia mister Antonio Calabro ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Bleve, Mazzini, Tampucci

Difensori: Cartano. Coppolaro, Di Matteo, Illanes, Imperiale, Motolese, Oliana

Centrocampisti: Belloni, Capezzi. Cicconi, Della Latta, Grassini, Palmieri, Raimo, Sansaro, Scheffer, Schiavi, Zuelli

Attaccanti: Capello, Cherubini, Cerri, Finotto, Palermo, Panico