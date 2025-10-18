Carrarese sprecona si fa rimontare due gol di vantaggio a Pescara

Getting your Trinity Audio player ready...

Pescara – Carrarese 2-2PESCARA (3-4-2-1)

: Desplanches, Gravillon (74’ Caligara), Capellini, Corbo, Oliveri (62’ Cangiano), Squizzato (46’ Meazzi), Dagasso, Letizia, Merola (14’ Vinciguerra, 62’ Okwonkwo), Valzania, Di Nardo. A disposizione: Salo, Corazza, La Barba, Giannini, Brandes, Graziani, Caligara, Meazzi, Cangiano, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Imperiale (C), Illanes, Ruggeri (86’ Oliana), Cicconi, Hasa, Schiavi (71’ Sekulov), Zuelli (81’ Melegoni), Zanon, Finotto (71’ Bozhanaj), Abiuso (86’ Torregrossa). A disposizione: Fiorillo, Salamon, Oliana, Belloni, Melegoni, Bozhanaj, Bouah, Rubino, Distefano, Arena, Sekulov, Torregrossa. Allenatore: Antonio Calabro.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Bitonti di Bologna e Zezza di Ostia Lido)

RETI: 2’ Abiuso, 51’ Hasa, 74’ Meazzi, 88’ Di Nardo

NOTE: Ammoniti Oliveri, Schiavi, Letizia, Hasa

PESCARA – Pari per la Carrarese in trasferta contro il Pescara alla fine di una vera battaglia.

Dopo appena un minuto è subito avanti la squadra ospite: l’azione si sviluppa sulla destra, con Schiavi che lancia Zanon in profondità, a sua volta abile nel cross verso l’area di rigore dove è pronto Abiuso a rifinire in rete. Al 7’ ancora pericolosa la Carrarese con Schiavi: il numero 18 riceve lo scarico di Finotto e dal limite tenta una potente conclusione che termina di pochi centimetri fuori dallo specchio della porta protetta da Desplanches. Al 27’ si affaccia in avanti, per la prima volta di giornata, la squadra abruzzese: è un’iniziativa personale di Vinciguerra sulla destra ad insidiare la difesa azzurra, ma il suo tentativo di tiro-cross viene prontamente smanacciato da Bleve. Appena due minuti dopo, uno schema su corner dei padroni di casa, porta Dagasso al tiro dal limite, ma ancora una volta è reattivo Bleve, che difende il risultato con una presa sicura. Al 43’ si rende nuovamente pericolosa la squadra di Vivarini, ancora una volta da corner battuto da Oliveri, che trova la testa di Valzania, ma per fortuna degli azzurri, la sua schiacciata tocca solo la traversa prima di spegnersi sul fondo.

Mischia le carte in avvio di ripresa mister Vivarini: fuori Squizzato, dentro Meazzi. Al 51’, però, è Luis Hasa a segnare il gol del raddoppio. Una sventagliata di Zuelli pesca Abiuso in profondità, abile nello scarico a rimorchio per il numero 70, che a sua volta, con una finezza di destro al volo sorprende Desplanches, trovando così il secondo centro stagionale. Al 68’ ancora Carrarese pericolosa con una triangolazione che porta al tiro Mattia Finotto, ma il numero 32 non riesce ad imprimere la giusta potenza al tiro, facile preda per Desplanches. Al 73’ accorcia le distanze il Pescara con il neoentrato Meazzi: il numero 7 trova la via del gol dopo un’iniziativa personale per vie centrali, una vera e propria serpentina tra i difensori azzurri, che culmina con un potente destro, che non lascia scampo a Bleve.

Al 77’ sugli sviluppi di un corner in favore degli apuani, è il Pescara che riesce a creare un’occasione pericolosa. Ripartenza fulminea che porta Caligara al tiro dai venti metri, con Bleve costretto al grande intervento per difendere il risultato. All’88’ trova il gol del pari il Pescara: su un lancio lungo è Okwonkwo a controllare perfettamente la sfera e trovare al centro dell’area Di Nardo, che a sua volta, riceve e trova una potente conclusione che non lascia scampo a Bleve. Ristabilita la parità all’Adriatico. Al 90’ sfiora il goal del 3-2 la squadra di Vivarini: sul corner di Caligara, impatta perfettamente la sfera Meazzi, ma il suo colpo di testa sfiora solo il palo e termina sul fondo. Al 92’ c’è tempo ancora per un’ultima occasione in favore del Pescara, sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo, questa volta la traiettoria di Caligara è indirizzata sul secondo palo, ma Cappellini non riesce ad impattare la sfera, con Bleve fuori causa.