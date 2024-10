La Carrarese non vuole interrompere la marcia: c’è l’infrasettimanale a Bari

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Lunga trasferta per l’infrasettimanale della Carrarese, che si reca a Bari per proseguire nel buon momento.

A parlare è coach Antonio Calabro: “A mio avviso, non credo ci sia stato un vero e proprio cambio di marcia per quando riguarda le prestazioni e comunque il modo di giocare della squadra, del resto, quasi sempre, dalla prima giornata di campionato in avanti ho avuto modo di osservare il giusto atteggiamento in campo da parte dei miei ragazzi, sempre dentro il nostro progetto tecnico. coerenti con le richieste quotidiane avanzate dal sottoscritto e dallo staff. È pur vero che l’impatto con questa categoria ci ha riservato insidie e prospettato alcune difficolta, ed è per questo che ad inizio anno abbiamo faticato un pò di più a curare, con minuziosa attenzione, alcuni dettagli e. soprattutto, a portare a nostro favore gli episodi di gioco che poi determinano in un verso o in quello opposto gli esiti delle gare. In questa fase del campionato, fortunatamente, anche i risultati cominciano a darci conforto e siamo tutti felici di ciò, ma come ho detto anche ai ragazzi, ci attenderanno partite complesse in serie vuoi per questo o quell’aspetto, motivo per cui, sarà fondamentale non abbassare mai la guardia e continuare a lavorare con l’intensità e la concentrazione con la quale ci stiamo esercitando quotidianamente, dimostrando così di essere in crescita anche dal punto di vista della maturità di squadra, nonostante la giovane età di molti componenti il gruppo a mia disposizione.”

“La sfida con il Bari – dice Calabro – rappresenta un banco di prova importante per noi, poiché affronteremo una squadra di alto livello dal punto di vista tecnico- qualitativo e giocheremo, poi, in uno stadio come il San Nicola, tra gli impianti più impattanti e prestigiosi del panorama nazionale, con un pubblico numeroso ed appassionato che rappresenterà ulteriore fattore per spingere i nostri avversari al successo. L’obiettivo sarà certamente quello di non tornare a Carrara a mani vuote, ma per riuscire nell’intento servirà una prestazione perfetta sotto molteplici aspetti: ci sarà bisogno oltre che delle motivazioni che ci hanno sospinto fino ad ora, di tanta determinazione nei contrasti e nei duelli aggiungendo le nostre caratteristiche tecniche e di organizzazione”.

Infine sulle condizioni della squadra e il possibile turnover:“La squadra ha risposto bene dal punto di vista fisico contro il Cittadella e sono fiducioso che possa reggere lo sforzo che i tanti impegni ravvicinati di questo momento della stagione richiedono – dice il tecnico – Sento che si parla spesso di turnover ma dissento perché ogni componente della rosa è un potenziale titolare, dunque, anche a Bari, dopo aver considerato tutti gli aspetti del caso insieme al mio staff, scenderà in campo la squadra migliore possibile. Per questa trasferta, l’unico calciatore ad aver avuto un problema fisico, seppur di lieve entità in quanto si tratta di affaticamento muscolare è Falco, ed è per questo che, pur non destando particolare preoccupazione, rimarrà a Carrara per svolgere le terapie di recupero del caso e per allenarsi anche se non sarà a disposizione per questo match infrasettimanale”.