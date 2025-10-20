Internet in tilt: blackout globale per Amazon Web Services

L’origine del problema sarebbe legata a un malfunzionamento di Amazon Web Services (AWS), la rete cloud che alimenta buona parte di Internet. In particolare, una delle sue regioni principali negli Stati Uniti ha avuto un guasto al sistema DNS, quello che permette di collegare i domini ai rispettivi server.

Il disservizio ha bloccato app, giochi, siti e anche alcuni dispositivi smart collegati ad Alexa. Molti utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere ai propri account o di utilizzare funzioni essenziali.

AWS ha confermato il problema e ha comunicato di essere al lavoro per ripristinare il servizio. L’incidente evidenzia ancora una volta la fragilità delle infrastrutture digitali globali, sempre più dipendenti da pochi grandi provider cloud.