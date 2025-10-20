13.8 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
Internet in tilt: blackout globale per Amazon Web Services

Disservizi in tutto il mondo hanno mandato in crisi siti e app come Roblox e Canva. Alla base del guasto, un problema ai server AWS negli Stati Uniti.

Italia Mondo
REDAZIONE
Immagine di freepik
Meno di 1 ' di lettura
Un improvviso blackout ha messo in difficoltà milioni di utenti in tutto il mondo, nella mattina del 20 ottobre: diverse piattaforme e servizi online, tra cui Roblox, Canva, Perplexity, Signal e persino Amazon, hanno smesso di funzionare correttamente per ore.

L’origine del problema sarebbe legata a un malfunzionamento di Amazon Web Services (AWS), la rete cloud che alimenta buona parte di Internet. In particolare, una delle sue regioni principali negli Stati Uniti ha avuto un guasto al sistema DNS, quello che permette di collegare i domini ai rispettivi server.

Il disservizio ha bloccato app, giochi, siti e anche alcuni dispositivi smart collegati ad Alexa. Molti utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere ai propri account o di utilizzare funzioni essenziali.

AWS ha confermato il problema e ha comunicato di essere al lavoro per ripristinare il servizio. L’incidente evidenzia ancora una volta la fragilità delle infrastrutture digitali globali, sempre più dipendenti da pochi grandi provider cloud.

