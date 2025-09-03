28.1 C
Drake scommette 300mila dollari su Sinner: maledizione o colpo milionario?

Il rapper canadese punta forte sull'altoatesino. Dopo i precedenti tra vittorie e flop, i fan tremano per la 'Drake Curse'

Drake torna a far parlare di sé, questa volta non per la musica ma per una maxi scommessa che intreccia spettacolo e sport. Il rapper canadese ha investito 300mila dollari su Jannik Sinner. Se l’azzurro dovesse alzare il trofeo a New York, l’artista potrebbe portarsi a casa un incasso di oltre mezzo milione di dollari.

Non è la prima volta che Drake punta su Sinner: lo aveva già fatto a inizio anno, durante l’Australian Open, quando una puntata da 250mila dollari si era trasformata in una vincita da sogno. Ma non sempre le cose sono andate bene: nel 2024 aveva perso più di 200mila dollari scommettendo contro l’altoatesino, contribuendo ad alimentare la famosa leggenda della Drake Curse,  la maledizione che colpirebbe gli atleti supportati dal rapper.

Intanto sul campo Sinner continua a convincere. Dopo aver spazzato via Alexander Bublik con un netto 6-1, 6-1, 6-1, il numero uno italiano si è conquistato un posto nei quarti di finale, dove lo attende il derby con Lorenzo Musetti.

Per Drake la scommessa è una sfida doppia: da un lato la possibilità di un nuovo jackpot, dall’altro il rischio di vedere ancora una volta confermata la sua fama di “portasfortuna”. Per Sinner, invece, conta solo il tennis: New York sogna, e l’Italia con lei.

