È morto Graham Greene, la star di ‘Balla coi lupi’ aveva 73 anni

Si è spento a 73 anni Graham Greene, attore canadese reso celebre dal ruolo di Kicking Bird in Balla coi lupi (1990), che gli valse la nomination all’Oscar come miglior non protagonista.

Negli anni successivi Greene ha dimostrato grande versatilità, passando dal dramma al thriller, dalla commedia al cinema d’azione. Tra i titoli più amati dal pubblico figurano The Green Mile, Maverick, Die Hard – Duri a morire, oltre a numerose partecipazioni in serie tv di successo, fino ai ruoli più recenti in produzioni come Reservation Dogs e The Last of Us.

Con il suo talento ha dato voce e dignità alle culture indigene, diventando un punto di riferimento per il cinema nordamericano. Greene lascia la moglie Hilary Blackmore e la figlia Lilly, insieme a un’eredità artistica che resterà viva sul grande schermo.