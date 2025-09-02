Sinner incontra Anna Wintour e lancia la sfida: “È l’ora della vendetta”

Getting your Trinity Audio player ready...

Non solo tennis a Flushing Meadows, ma anche spettacolo. Prima di scendere in campo contro Alexander Bublik, Jannik Sinner è stato protagonista di un siparietto curioso e inaspettato con due ospiti d’eccezione: Anna Wintour, la leggendaria direttrice di Vogue, e l’attore Rami Malek.

Un breve scambio di battute, un sorriso complice e una frase che ha fatto subito il giro dei social: “È l’ora della vendetta”. Una dichiarazione leggera, ma con un retrogusto deciso: quella di chi non dimentica la sconfitta subita contro lo stesso Bublik in passato.

E la vendetta, almeno sportiva, è arrivata senza esitazioni. Sul campo Sinner ha dominato dal primo all’ultimo scambio, lasciando all’avversario appena tre game: 6-1, 6-1, 6-1 il punteggio finale, un tabellino che racconta meglio di ogni parola la differenza vista in campo.

Tra moda, cinema e grande tennis, il numero uno azzurro ha confermato di sapersi muovere con disinvoltura dentro e fuori dal campo: icona sportiva, ma anche personaggio capace di conquistare l’attenzione oltre i confini del tennis.

Con questa vittoria, Sinner vola ai quarti di finale e alimenta i sogni tricolore a New York, sempre più uomo da battere in questa edizione degli US Open.