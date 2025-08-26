24.3 C
Firenze
martedì 26 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner show a New York: Kopriva travolto, 6-1 6-1 6-2

Esordio perfetto per Jannik agli Us Open: match chiuso in meno di due ore, con appena due palle break concesse e continuità ritrovata

Spettacolo
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Jannik Sinner parte fortissimo agli Us Open. Il campione in carica liquida il ceco Vit Kopriva (numero 89 del ranking) con un netto 6-1, 6-1, 6-2 in appena 98 minuti di gioco.

Match senza storia: l’altoatesino ha concesso soltanto due palle break in tutta la partita, confermando solidità e continuità dopo il ritiro nella finale di Cincinnati. Con questa vittoria centra la sua 22esima affermazione consecutiva a livello Slam sul cemento.

Il numero uno del mondo ha dominato sin dal primo set, approfittando delle difficoltà al servizio di Kopriva, autore di diversi doppi falli. Sempre aggressivo in risposta, Sinner ha chiuso in tre set rapidi senza mai dare l’impressione di calare.

Piccolo episodio durante il match: un fastidio alla mano destra, risolto velocemente con un intervento del fisioterapista. Nulla che abbia influito sulla prestazione.

Ora, al secondo turno, Sinner troverà uno tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.3 ° C
24.8 °
21.9 °
73 %
2.6kmh
0 %
Mer
30 °
Gio
32 °
Ven
25 °
Sab
27 °
Dom
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (20)Eugenio Giani (14)Gaza (13)incendio (13)Pisa Sporting Club (12)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati