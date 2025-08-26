Sinner show a New York: Kopriva travolto, 6-1 6-1 6-2

|
Jannik Sinner parte fortissimo agli Us Open. Il campione in carica liquida il ceco Vit Kopriva (numero 89 del ranking) con un netto 6-1, 6-1, 6-2 in appena 98 minuti di gioco.
Match senza storia: l’altoatesino ha concesso soltanto due palle break in tutta la partita, confermando solidità e continuità dopo il ritiro nella finale di Cincinnati. Con questa vittoria centra la sua 22esima affermazione consecutiva a livello Slam sul cemento.
Il numero uno del mondo ha dominato sin dal primo set, approfittando delle difficoltà al servizio di Kopriva, autore di diversi doppi falli. Sempre aggressivo in risposta, Sinner ha chiuso in tre set rapidi senza mai dare l’impressione di calare.
Piccolo episodio durante il match: un fastidio alla mano destra, risolto velocemente con un intervento del fisioterapista. Nulla che abbia influito sulla prestazione.
Ora, al secondo turno, Sinner troverà uno tra Alexei Popyrin ed Emil Ruusuvuori.