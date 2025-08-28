Sinner implacabile: tre set perfetti contro Popyrin

Getting your Trinity Audio player ready...

Jannik Sinner continua la sua corsa agli Us Open. Il numero uno al mondo ha superato senza esitazioni Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-2 in poco più di due ore, conquistando il pass per il terzo turno.

L’australiano, avversario più insidioso rispetto all’esordio, ha provato a resistere con aggressività. Ma la risposta di Sinner è stata autoritaria: nonostante una giornata non brillante al servizio (solo il 51% di prime in campo), l’azzurro è stato impeccabile nei momenti delicati, annullando tutte le cinque palle break concesse e imponendo un ritmo insostenibile da fondo campo.

Il primo set si è deciso subito, con il break iniziale che ha indirizzato la partita. Nel secondo parziale, nonostante qualche passaggio a vuoto al servizio, Sinner ha alzato i giri del motore nei momenti cruciali, chiudendo con un doppio break. Nel terzo, l’australiano ha tentato l’ultima reazione, ma Jannik ha saputo piazzare ancora accelerazioni vincenti, chiudendo con sicurezza.

Ora il cammino si fa più impegnativo: sabato Sinner sfiderà Denis Shapovalov, in quello che si preannuncia un test ben più complicato.