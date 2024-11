‘Uccisa da Oscar Pistorius’: docu-serie sulla tragedia

‘Uccisa da Oscar Pistorius‘ è la docu-serie in tre puntate che andrà in onda dal 4 novembre, ogni lunedì alle 21, su Sky Crime e in streaming su Now. La serie offre nuovi risvolti, ipotesi inesplorate e un inedito faccia a faccia nella tragica vicenda di Reeva Steenkamp. Una tragedia che continua a far discutere.

Il giorno di San Valentino del 2013, il campione paralimpico noto come Blade Runner spara quattro colpi contro la fidanzata, la modella e assistente legale 29enne, attraverso la porta del bagno della camera da letto della loro casa a Pretoria. L’atleta, ai tempi all’apice della sua carriera, si era giustificato sostenendo di voler colpire un presunto intruso entrato in casa. Pistorius, poi condannato a 13 anni e 5 mesi per omicidio volontario dopo due gradi di giudizio, a partire dal gennaio 2024 ha ottenuto la libertà condizionale e sarà monitorato fino alla scadenza della sua pena, nel 2029.

La serie analizza in dettaglio gli eventi accaduti durante quella fatidica notte, presentando evidenze e ipotesi inedite. Inoltre, si estende a mostrare i preparativi di Barry e June Steenkamp (genitori di Reeva) per il loro primo faccia a faccia con Oscar Pistorius, nel contesto di un programma di riconciliazione ampiamente adottato nel sistema penale sudafricano.